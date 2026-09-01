Palermo, Elenito Di Liberatore nuovo Referee Liaison Officer

Il Palermo inserisce Elenito Di Liberatore nel proprio organigramma. L’ex assistente arbitrale internazionale sarà il nuovo Referee Liaison Officer del club rosanero. A riportarlo è Italpress.

Di Liberatore avrà il compito di rappresentare la società nei rapporti con il mondo arbitrale e mettere a disposizione del Palermo la propria esperienza e le competenze maturate ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale.





Nato a Notaresco nel 1973, ha collezionato 223 presenze in Serie A e circa 120 designazioni internazionali, partecipando a importanti competizioni come le Olimpiadi di Londra 2012, l’Europeo 2016, due semifinali di Champions League, due semifinali di Europa League e il Mondiale di Russia 2018.

Dopo il ritiro dall’attività arbitrale, Di Liberatore ha ricoperto ruoli tecnici all’interno dell’AIA. Ora per lui inizia una nuova esperienza al Palermo.