Gazzetta dello Sport: “Mantova, partenza da urlo: tre vittorie su tre. E ora sfida il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
MODESTO MANTOVA

Il Mantova non vuole fermarsi. L’avvio di stagione della formazione guidata da Modesto è stato praticamente perfetto: tre vittorie in altrettante partite ufficiali, considerando anche il successo ottenuto in Coppa Italia contro la Lazio, e primo posto in campionato insieme a Modena e Palermo. A fare il punto è Alessandro Baraldi sulla Gazzetta dello Sport.

Un rendimento che, secondo Baraldi, non può essere considerato casuale. Il Mantova ha mostrato solidità in fase difensiva, con appena due reti subite nelle prime tre gare, ma soprattutto grande concretezza negli ultimi metri.


Ruocco sempre a segno

Il protagonista di questo avvio è Francesco Ruocco. L’attaccante campano ha trovato il gol in tutte le prime uscite ufficiali e contro l’Empoli ha lasciato ancora il segno con la rete che ha dato il via alla rimonta.

La Gazzetta dello Sport, però, evidenzia come sarebbe riduttivo attribuire i risultati soltanto alle prestazioni del singolo. Alle spalle c’è un organico costruito dal ds Brutti, nel quale stanno dando il proprio contributo anche i nuovi arrivati.

Tra questi Vlahovic e Ilie, oltre al rientrante Kouda.

Ultime ore di mercato, piace Faedo

Il Mantova potrebbe inoltre completare la rosa con un ultimo innesto. Secondo quanto riportato da Alessandro Baraldi, l’obiettivo delle ultime ore di mercato è diventato Faedo del Padova.

Il difensore non ha trovato spazio in questo inizio di stagione e il Mantova sta valutando la possibilità di portarlo alla corte di Modesto. La trattativa, tuttavia, non viene considerata semplice da chiudere.

La squadra può intanto godersi un avvio da protagonista: tre successi in tre gare, entusiasmo crescente e vetta della classifica insieme a Palermo e Modena.

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