Corriere dello Sport: “Shpendi resta al Cesena: saltano Palermo e Cremonese. I lombardi si tirano indietro dopo il ko col Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
palermo cesena 2-0 (67) shpendi Ceccaroni

Cristian Shpendi resta al Cesena. Dopo essere stato vicino prima al Palermo e successivamente alla Cremonese, il centravanti albanese continuerà a vestire la maglia bianconera. La trattativa con il club lombardo è infatti saltata proprio nelle battute conclusive del mercato.

A fare il punto sono Beniamino Pescatore e Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, che raccontano anche le conseguenze della permanenza dell’attaccante sulle ultime operazioni del Cesena.


Cremonese, retromarcia dopo il ko col Modena

La Cremonese aveva messo sul piatto 4 milioni di euro per Shpendi, ma l’operazione non arriverà alla conclusione.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il club lombardo ha fatto retromarcia dopo la sconfitta interna contro il Modena. Una decisione che cambia completamente lo scenario per l’attaccante classe 2003.

Shpendi, che era stato anche vicino al Palermo, resterà dunque a Cesena e continuerà a essere uno dei punti di riferimento dell’attacco bianconero.

La sua permanenza produce un effetto immediato anche sul mercato in entrata: il Cesena rinuncia a Nicholas Pierini del Sassuolo e a Giuseppe Di Serio dello Spezia.

Avellino, torna Missori e si lavora per Adamo

Movimenti importanti anche per l’Avellino. È ufficiale il ritorno di Filippo Missori, prelevato dal Sassuolo in prestito con diritto di opzione e contro-opzione.

Gli irpini, secondo Pescatore e Paletti sul Corriere dello Sport, hanno inoltre definito con lo Spezia il ritorno di Emanuele Adamo, senza inserire nell’operazione Roberto Insigne.

Proprio Insigne, attraverso un incentivo all’esodo, potrebbe trasferirsi al Foggia o alla Casertana.

Possibile partenza anche per Alessandro Fontanarosa, scivolato indietro nelle gerarchie di Nesta e seguito in Belgio. In caso di addio, l’Avellino potrebbe puntare su Javier Gil della Juventus oppure Alessandro Di Bitonto del Sassuolo, con quest’ultima soluzione indicata come la più probabile.

Francesco Maisto è invece diretto verso il Campobasso, mentre Natan Girma della Reggiana può rappresentare il colpo dell’ultimo minuto.

Juve Stabia, ufficiale Sibilli

La Juve Stabia ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Giuseppe Sibilli dal Bari. Il trentenne ha firmato un contratto triennale.

Definiti anche gli arrivi dei giovani Gioacchino Barranco dalla Vis Pesaro e Jacopo Ferretti dall’Imolese.

In uscita, Gregorio Morachioli potrebbe trasferirsi in prestito, con il Livorno indicato dal Corriere dello Sport in vantaggio sullo Spezia. Proseguono inoltre i contatti con la Cavese per Francesco D’Amore e Francesco Nunziata.

Carrarese, arriva Macchioni. Pisa, ultime uscite

La Carrarese ha ingaggiato in prestito dal Sassuolo il difensore Tommaso Macchioni, mentre il Verona ha risolto il contratto con l’attaccante Juan Manuel Cruz.

Ultime operazioni anche in casa Pisa. Il club proverà a trovare una sistemazione per Nicholas Bonfanti, seguito proprio dalla Carrarese, e per il centrocampista danese Malthe Hojholt, destinato probabilmente all’estero. Per il giovane Louis Buffon è invece previsto un trasferimento in prestito.

Ma uno dei verdetti più significativi di queste ultime ore riguarda Shpendi: niente Palermo e niente Cremonese, il centravanti resta al Cesena.

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