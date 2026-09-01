Corriere dello Sport: “Palermo, mercato verso il gong: Gyasi è la chiave per l’ultimo colpo”
Il Palermo si avvicina alle ultime ore di mercato con serenità, forte di un organico costruito attorno a punti cardine ben definiti. La società rosanero, tuttavia, resta vigile fino al gong e non esclude un’ultima operazione qualora dovessero crearsi le condizioni giuste. A fare il punto è Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.
Tutto ruota principalmente attorno alla situazione di Gyasi. L’esterno italo-ghanese è l’unico Over sacrificabile in una rosa che ha già occupato tutti gli slot disponibili per gli Over 23.
Gyasi può aprire la porta a un centrocampista
La partenza di Gyasi consentirebbe al Palermo di liberare uno spazio nella lista A e valutare così l’inserimento di un nuovo rinforzo, eventualmente a centrocampo.
Come sottolinea Antonio La Rosa, però, trovare una sistemazione all’esterno non è semplice anche a causa dell’ingaggio elevato. Con il passare delle ore, di conseguenza, diminuiscono anche le possibilità di vedere un nuovo centrocampista arrivare a Palermo.
In salita appare così la pista che conduce a Luca Mazzitelli, 30enne del Como già accostato ai rosanero in passato.
Almena resta congelato
Situazione di attesa anche per Iker Almena, ala destra spagnola di 22 anni dell’Al-Qadisiya. Pur trattandosi di un Under, secondo il Corriere dello Sport l’operazione rimane al momento congelata.
Il Palermo, dunque, non sembra avere la necessità di intervenire a tutti i costi. La società resta alla finestra, pronta eventualmente a cogliere un’opportunità soltanto nel caso in cui gli ultimi movimenti in uscita dovessero creare lo spazio necessario.
Intanto Gabrielloni ha preso il posto di Le Douaron, la cui cessione in prestito al Troyes è stata ufficializzata.
Blin e Buttaro da sistemare
Il lavoro del direttore sportivo Osti riguarda soprattutto i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico.
Per Blin, riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta aperta l’ipotesi Juve Stabia. Per Buttaro, invece, la soluzione ritenuta più probabile porta a una cessione in Serie C.
Il Palermo entra così nelle battute conclusive del mercato senza particolare frenesia: l’organico è sostanzialmente definito e soltanto un incastro dell’ultima ora, con Gyasi al centro dello scenario, potrebbe consentire alla dirigenza di piazzare un ulteriore colpo.