UFFICIALE – Palermo, Le Douaron ceduto al Troyes: trasferimento in prestito
Adesso è ufficiale: Jeremy Le Douaron lascia il Palermo e si trasferisce all’ESTAC Troyes.
A comunicarlo è stato direttamente il club rosanero attraverso una nota ufficiale. L’attaccante si trasferisce alla società francese a titolo temporaneo.
«Il Palermo FC comunica di aver ceduto Jeremy Le Douaron all’ESTAC Troyes. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo», si legge nel comunicato.
Il Palermo ha poi salutato il calciatore: «A Jeremy un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».
Si concretizza dunque la partenza di Le Douaron, che proseguirà la propria stagione in Francia con la maglia del Troyes.