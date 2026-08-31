UFFICIALE – Palermo, Le Douaron ceduto al Troyes: trasferimento in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
palermo cesena 2-0 (41) Pohjanpalo le Douaron

Adesso è ufficiale: Jeremy Le Douaron lascia il Palermo e si trasferisce all’ESTAC Troyes.

A comunicarlo è stato direttamente il club rosanero attraverso una nota ufficiale. L’attaccante si trasferisce alla società francese a titolo temporaneo.


«Il Palermo FC comunica di aver ceduto Jeremy Le Douaron all’ESTAC Troyes. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo», si legge nel comunicato.

Il Palermo ha poi salutato il calciatore: «A Jeremy un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Si concretizza dunque la partenza di Le Douaron, che proseguirà la propria stagione in Francia con la maglia del Troyes.

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