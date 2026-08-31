Il Secolo XIX: “Sampdoria, emergenza prima del Palermo: Corradi spera di avere undici giocatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
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La sconfitta contro la Juve Stabia lascia in casa Sampdoria problemi che vanno ben oltre il risultato. Infortuni, mercato e una rosa ridotta all’osso stanno complicando il lavoro di Bernardo Corradi, che guarda già alla prossima trasferta contro il Palermo. A fare il punto è Damiano Basso su Il Secolo XIX.

Nella giornata di ieri si sono susseguiti i confronti tra i vertici blucerchiati. Il presidente Francesco De Gennaro e il ceo sport Jesper Fredberg hanno discusso della situazione con l’investitore Joseph Tey, mentre Fredberg e il ds Americo Branco sono rimasti in costante contatto con Corradi.


Samp, si torna a parlare di extra-budget

Secondo quanto riferisce Damiano Basso, è tornata d’attualità la richiesta di un extra-budget per intervenire nelle ultime 48 ore di mercato.

Alla Sampdoria servirebbero ancora due o tre rinforzi: un centrale difensivo qualora l’infortunio di Viti dovesse rivelarsi particolarmente grave, un terzino e un attaccante.

Prima, però, bisognerà conoscere l’esito degli esami. La situazione che desta maggiore preoccupazione è quella di Mattia Viti, per il quale si teme una lesione del crociato. Accertamenti anche per Esposito, mentre Depaoli convive da giorni con un problema alla caviglia e potrebbe essere costretto a fermarsi.

Corradi: “Speriamo di averne 11 da fare giocare a Palermo”

Il quadro degli indisponibili condiziona pesantemente anche gli allenamenti. Come sottolinea Il Secolo XIX, Corradi non riesce a svolgere una normale contrapposizione undici contro undici e negli ultimi giorni ha ridotto persino le esercitazioni con i contrasti per limitare il rischio di ulteriori problemi fisici.

La lista dei giocatori che hanno avuto problemi, recuperi o percorsi di riatletizzazione è lunga. Una situazione sintetizzata dallo stesso Corradi con una frase significativa in vista della sfida con i rosanero:

«Speriamo di averne 11 da fare giocare a Palermo».

Per la prossima partita potrebbe recuperare Abildgaard, mentre Lauritsen e Ravanelli potrebbero tornare tra i convocati, anche se al momento appare difficile immaginarli titolari. Una settimana supplementare di lavoro sarà utile anche per Begic, Verschaeren, Makoumbou e Insigne.

Le ultime 48 ore di mercato

Il mercato diventa quindi fondamentale. Damiano Basso su Il Secolo XIX evidenzia la necessità di trovare eventualmente un sostituto di Viti, un terzino e un attaccante in grado di rinforzare concretamente il reparto offensivo.

Resta però il problema della lista over, che può contenere al massimo 18 elementi. Per creare spazio serviranno quindi delle uscite: vengono indicati Ghidotti, Ferri, Bellemo e Riccio, mentre Ferrari resterà come calciatore bandiera. Riflessioni vengono fatte anche su Tutino, nonostante il gol realizzato.

Le prossime 48 ore diventano così particolarmente importanti per la Sampdoria: le mosse di Fredberg e Branco potrebbero incidere sul prosieguo della stagione, mentre Corradi deve già preparare una trasferta complicata contro il Palermo facendo i conti con una vera emergenza.

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