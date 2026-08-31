Corriere di Arezzo: “L’Arezzo cade dopo la rimonta: il Palermo la spunta con Augello nel recupero”

Una sconfitta amarissima per l’Arezzo, maturata proprio quando la squadra di Bucchi sembrava aver completato una rimonta da ricordare. Il Palermo passa 3-2 al Comunale grazie alla rete di Augello al 94’, dopo che gli amaranto erano riusciti a cancellare il doppio svantaggio con Cianci e Tavernelli. È questa la cronaca firmata da Riccardo Buffetti sul Corriere di Arezzo.

Il risultato non cancella la prestazione dei padroni di casa. Al termine della sfida gli ottomila spettatori presenti tributano infatti un lungo applauso alla squadra, capace di tenere testa alla formazione rosanero fino agli ultimi istanti.





L’Arezzo non ha paura del Palermo

L’avvio è caratterizzato dall’intensità degli amaranto. Il Palermo mantiene maggiormente il possesso del pallone, mentre l’Arezzo prova a sfruttare le ripartenze.

La prima occasione significativa è per Tavernelli, che trova però la risposta di Perin. Gradualmente gli uomini di Inzaghi riescono ad aumentare il ritmo e al 21’ passano in vantaggio: Johnsen sfrutta l’assist di Hernani e porta avanti i rosanero.

Come racconta Riccardo Buffetti, il Palermo continua a muovere il pallone soprattutto in orizzontale e fatica inizialmente ad aprire gli spazi. Quando riesce ad accelerare, però, mette in difficoltà la retroguardia amaranto.

Strefezza va vicinissimo al raddoppio con una conclusione dalla distanza sulla quale Nunziante compie un grande intervento, deviando il pallone sulla traversa.

Prima dell’intervallo l’Arezzo protesta anche per un intervento di Segre su Renzi in area, ma l’arbitro Marinelli lascia proseguire.

Ranocchia fa 2-0, poi cambia tutto

Nella ripresa l’Arezzo continua a mantenere un ritmo elevato, ma è ancora il Palermo a colpire. Ranocchia trova il raddoppio con una conclusione dalla distanza che termina all’incrocio.

Sul 2-0 la partita sembra indirizzata, ma la squadra di Bucchi non si arrende.

Tavernelli serve Cianci, che di testa batte Perin e riapre la partita. Successivamente i ruoli si invertono: Cianci diventa uomo-assist e Tavernelli trova la conclusione che vale il 2-2.

Augello spegne la festa amaranto

Il Comunale spinge l’Arezzo alla ricerca del sorpasso, ma nel finale è il Palermo ad aumentare nuovamente la pressione.

Quando il pareggio sembra ormai vicino, arriva la giocata decisiva. Al 94’ Augello trova il gol del 3-2, facendo esplodere il settore occupato dai tifosi rosanero e condannando l’Arezzo a una sconfitta maturata sui titoli di coda.

Il Corriere di Arezzo sottolinea però la reazione del pubblico di casa: al fischio finale arrivano gli applausi per la formazione di Bucchi, protagonista di una prova che, nonostante il risultato, ha mostrato carattere e capacità di tenere testa al Palermo.