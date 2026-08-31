Mantova, Modesto pensa già al Palermo: «Giovedì c’è una partita importante in Coppa Italia»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Il Mantova viaggia a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato. La squadra di Modesto ha reagito allo svantaggio contro l’Empoli, ribaltando la partita grazie alle reti di Ruocco, Vlahovic e Benaissa.

Al termine della gara, il tecnico Francesco Modesto ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando soprattutto la capacità di reagire alle difficoltà: «È stata una bella serata perché abbiamo regalato al nostro pubblico una prestazione che si aspettavano. Abbiamo incontrato un avversario di grande qualità, forza e velocità ed è stata una grande vittoria di gruppo».


L’allenatore ha poi evidenziato una caratteristica già mostrata dalla sua squadra: «Una caratteristica che ci portiamo avanti dall’anno scorso è quella di passare in svantaggio per poi recuperarla. Questo fa capire che non bisogna mollare mai perché le partite bisogna tenerle aperte».

Modesto si è soffermato anche sulla reazione arrivata nella ripresa: «Nel secondo tempo lo svantaggio ci ha dato quella situazione che piace a me, con la reazione dei ragazzi cercando il gol e difendendosi con voglia di fare senza mollare mai».

Parole positive anche per Silva: «Per me Silva oggi ha fatto una partita superiore. Negli uno contro uno è sempre stato attento, è un giocatore più da fase offensiva ma sta migliorando molto anche in quella difensiva».

Infine, il pensiero è già rivolto al prossimo impegno, che vedrà il Mantova affrontare il Palermo in Coppa Italia: «Adesso ce la godiamo, però non abbiamo ancora fatto niente. Giovedì c’è una partita importante con il Palermo in Coppa Italia».

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