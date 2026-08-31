Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo 2-3, le pagelle: Augello e Ranocchia da 7, Pohjanpalo delude”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
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Il Palermo espugna Arezzo per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni. Nelle pagelle del Corriere dello Sport spiccano i 7 di Augello, Ranocchia e Johnsen. Tra i padroni di casa il migliore è Tavernelli con 7,5. Insufficiente Pohjanpalo, valutato 5.

Le pagelle dell’Arezzo


Nunziante 7
Renzi 6
Gilli 6,5
Illanes 6,5
Righetti 6,5
Sala 7
Cerri 6
Iaccarino 6,5
Viviani sv
Ionita 7
Arena 7
Pattarello 6
Cianci 7
Mawuli 6
Tavernelli 7,5
Varela sv
Bucchi 6,5

Le pagelle del Palermo

Perin 6
Pierozzi 5,5
Cassandro 6
Bani 6
Ceccaroni 6
Augello 7
Segre 6,5
Ranocchia 7
Strefezza 6,5
Vavassori 6
Hernani 6
Estevez 6
Johnsen 7
Gyasi 6
Pohjanpalo 5
Gabrielloni 5,5
F. Inzaghi 6,5

Arbitro Marinelli 5,5

Marcatori

21′ pt Johnsen (Palermo)
10′ st Ranocchia (Palermo)
16′ st Cianci (Arezzo)
30′ st Tavernelli (Arezzo)
49′ st Augello (Palermo)

Ammoniti: Strefezza, Estevez (Palermo).
Spettatori: 7.958.
Calci d’angolo: 8-4.
Recupero: 3′ pt, 5′ st.

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