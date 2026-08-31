Corriere dello Sport: “Augello fa volare il Palermo”

Una beffa atroce per l’Arezzo, una vittoria pesantissima per il Palermo. I rosanero si fanno rimontare due reti di vantaggio, ma quando il pareggio sembra ormai scritto trovano al 94’ il guizzo decisivo di Tommaso Augello, che firma il 3-2 e regala alla formazione di Filippo Inzaghi tre punti soffertissimi. È questa la cronaca firmata da Giorgio Melani sul Corriere dello Sport.

L’Arezzo disputa una grande partita e mette in seria difficoltà il Palermo, soprattutto dopo essere andato sotto. Bucchi inizialmente sceglie di lasciare il possesso agli avversari, mantenendo la propria squadra corta negli ultimi quaranta metri e pronta a ripartire.





Johnsen sblocca la partita

La strategia amaranto funziona nei primi venti minuti. Al 10’ Tavernelli, servito da Sala, prova a sorprendere Perin, ma il nuovo portiere rosanero devia in calcio d’angolo.

Il Palermo mantiene il controllo del pallone e al 21’ trova il vantaggio. Hernani mette al centro un assist preciso per Johnsen, che da pochi passi firma lo 0-1.

Lo svantaggio cambia la partita dell’Arezzo. La squadra di Bucchi alza il baricentro e comincia a mettere sotto pressione i rosanero, che mostrano qualche difficoltà quando vengono attaccati in velocità.

Al 40’, però, è il Palermo ad andare vicinissimo al raddoppio: Strefezza calcia con il sinistro verso l’incrocio, ma Nunziante compie un grande intervento deviando il pallone sulla traversa.

Sul successivo ribaltamento di fronte arrivano le proteste dell’Arezzo per un contatto in area tra Renzi e Segre, ma l’arbitro Marinelli lascia proseguire.

Ranocchia firma il 2-0

La ripresa si apre con l’Arezzo subito pericoloso. Dopo appena trenta secondi Righetti impegna Perin con un sinistro a mezz’altezza, costringendolo alla parata in tuffo.

Al 10’, però, arriva il raddoppio del Palermo. Ranocchia riceve appena fuori dall’area e lascia partire un destro che termina sotto la traversa per lo 0-2.

La partita sembra indirizzata, ma l’Arezzo non si arrende.

Cianci e Tavernelli completano la rimonta

Al quarto d’ora della ripresa Tavernelli affonda sulla sinistra, rientra sul destro e mette al centro. Cianci arriva sul pallone e di testa batte Perin, riaprendo completamente la gara.

Come racconta Giorgio Melani, il gol dà ulteriore energia ai toscani, che alla mezz’ora trovano anche il 2-2. Questa volta Cianci veste i panni dell’assist-man per Tavernelli: l’esterno si accentra e conclude con il destro, trovando anche la deviazione di Gyasi che rende vano l’intervento di Perin.

Due gol di vantaggio cancellati e Palermo costretto a ripartire.

Augello al 94’: gol nel giorno del compleanno

Quando il pareggio sembra ormai inevitabile, arriva l’ultimo episodio della partita.

Al 94’, dopo una mischia nell’area dell’Arezzo, Mawuli respinge l’ennesimo pallone messo in mezzo dal Palermo. La sfera arriva ad Augello, che lascia partire un sinistro vincente.

È il gol del definitivo 3-2, arrivato a trenta secondi dalla fine e proprio nel giorno del compleanno del terzino rosanero.

Il Palermo soffre, spreca due reti di vantaggio ma riesce comunque a conquistare l’intera posta in palio. Per l’Arezzo, sottolinea il Corriere dello Sport, resta invece l’amarezza di una grande prestazione conclusa con una sconfitta arrivata proprio sul traguardo.