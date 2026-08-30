Tuttosport: “Jacobelli celebra Perin: «Complimenti Palermo, hai preso un uomo della prima categoria di Sciascia»”

Non esistono soltanto calciatori disposti a seguire le logiche economiche del mercato. Xavier Jacobelli, sulle pagine di Tuttosport, parte da questa considerazione per raccontare la figura di Mattia Perin, nuovo portiere del Palermo dopo sette stagioni e 71 presenze con la Juventus.

Un trasferimento che, secondo Jacobelli, racconta prima di tutto l’uomo e il professionista. A 33 anni Perin ha accettato di scendere in Serie B per rimettersi in gioco in rosanero, trovando immediatamente una risposta travolgente da parte della città. Circa mille tifosi lo hanno accolto al Barbera, provocando la spontanea reazione del portiere: «Mamma mia!».





Jacobelli: “Ha sempre anteposto l’interesse della squadra”

Nel suo editoriale su Tuttosport, Jacobelli ripercorre l’esperienza juventina di Perin. Pur non essendo un titolare inamovibile, il portiere si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa dai vari allenatori.

Nessuna polemica per il ruolo ricoperto, sottolinea il giornalista, ma sostegno ai compagni che gli venivano preferiti, da Szczesny a Di Gregorio. Perin aveva anche accettato una riduzione dell’ingaggio in occasione del rinnovo pur di continuare la propria esperienza in bianconero.

Poi il mercato ha cambiato lo scenario e, dopo il grave infortunio di Joronen, Filippo Inzaghi ha pensato a Perin.

Perin: “Palermo mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco”

Il portiere non ha avuto esitazioni davanti alla proposta rosanero.

«C’è un momento nella propria esistenza in cui è necessario ascoltarsi e rimettersi in gioco: Palermo mi ha dato questa possibilità, in una città dove c’è un entusiasmo pazzesco. Ho accettato subito e non ho avuto bisogno di sapere nient’altro».

Xavier Jacobelli sottolinea proprio la scelta di Perin di accettare la Serie B come ulteriore testimonianza della sua voglia di vivere una nuova sfida.

Nel racconto trova spazio anche Paulo Dybala, rimasto legatissimo a Palermo e capace di affidare al suo ex compagno una richiesta particolare: salutare Pasquale, il magazziniere.

Il pensiero per Joronen

Perin ha rivolto parole anche a Jesse Joronen, mostrando disponibilità nei confronti del compagno.

«Non l’ho ancora sentito, ma so che deve operarsi e vorrei potergli dare dei consigli sulla riabilitazione, visto che ho ricevuto lo stesso tipo di intervento. Un ragazzo straordinario».

Poi il messaggio rivolto direttamente alla nuova tifoseria: «So che cosa rappresenti questa maglia per voi. Sono qui per vincere assieme a voi».

L’addio alla Juventus

Il passaggio al Palermo ha provocato anche una grande reazione tra i sostenitori juventini. Tuttosport evidenzia la quantità di messaggi di riconoscenza ricevuti dal portiere sui social dopo il suo saluto alla Juventus.

Nel lungo messaggio di congedo, Perin ha spiegato cosa abbia rappresentato per lui l’esperienza bianconera, sottolineando il valore dell’appartenenza, della lealtà e della capacità di mettere l’interesse collettivo davanti a quello personale.

Un percorso che Jacobelli sintetizza con una conclusione particolarmente significativa rivolta direttamente al nuovo club del portiere: «Complimenti, Palermo: hai preso un uomo della prima categoria di Sciascia».