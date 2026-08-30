Palermo, ad Arezzo il primo crash test. Inzaghi vuole cancellare i limiti della passata stagione

La Serie B conferma fin dalle prime battute la propria imprevedibilità. Risultati tutt’altro che scontati, squadre ancora alla ricerca della migliore condizione e gerarchie destinate a essere messe continuamente in discussione. È questa l’analisi proposta da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, con un’attenzione particolare al Palermo di Filippo Inzaghi, atteso ad Arezzo da quello che viene definito un vero e proprio «crash test».

Juve Stabia, che colpo al Ferraris





Tra i risultati che confermano quanto sia difficile affidarsi ai pronostici spicca l’impresa della Juve Stabia di Pietro De Giorgio. Dopo aver messo in difficoltà il Palermo al Barbera nella prima giornata, pur uscendo sconfitto, il tecnico ha riproposto idee e intenzioni al Ferraris.

Il risultato è stato un clamoroso successo contro la Sampdoria, guidata dall’altro debuttante Bernardo Corradi. Una dimostrazione, sottolinea il Corriere dello Sport, di quanto la Serie B sappia ribaltare pronostici e gerarchie costruite sulla carta.

Avellino, risposta da grande

Centra invece il proprio obiettivo l’Avellino di Nesta. Dopo le critiche seguite alla sconfitta contro l’Arezzo, i biancoverdi reagiscono al Partenio con una prestazione di grande spessore contro il Vicenza di Gallo.

Per Tullio Calzone, la sensazione è chiara: con l’Avellino bisognerà fare i conti fino alla fine del campionato.

Tra le possibili protagoniste si conferma anche il Verona di Baroni, costretto però a lottare a lungo contro un Padova capace di giocarsela alla pari. All’Euganeo l’Hellas evita la sconfitta e conquista almeno un punto, aspettando che lavoro e qualità possano emergere pienamente.

Cesena, Diamanti parte forte

Segnali importanti arrivano inoltre dal Cesena di Alino Diamanti, capace di imporsi a Chiavari mostrando concretezza ma anche capacità di soffrire.

Secondo il Corriere dello Sport, sono caratteristiche che rappresentano ottimi presupposti per una squadra intenzionata a essere protagonista nel corso della stagione.

Palermo, Arezzo per cambiare marcia lontano dal Barbera

Adesso tocca al Palermo. Dopo la vittoria all’esordio contro la Juve Stabia, la formazione di Filippo Inzaghi affronta l’Arezzo nella prima trasferta del proprio campionato.

Calzone sul Corriere dello Sport definisce l’appuntamento un «crash test da non sottovalutare». Una partita importante non soltanto per dare continuità al risultato ottenuto al Barbera, ma anche per verificare se il nuovo Palermo sia riuscito a eliminare alcuni dei problemi emersi nella passata stagione.

In particolare, il riferimento è al rendimento in trasferta e agli scontri diretti, due aspetti che finirono per diventare prima determinanti e successivamente fatali nel cammino dei rosanero.

Arezzo rappresenta dunque già un banco di prova significativo per Inzaghi: vincere significherebbe dare un primo segnale di discontinuità rispetto al passato e confermare sul campo le ambizioni del nuovo Palermo.