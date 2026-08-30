Juve Stabia, che colpo a Marassi: Di Nardo ribalta la Sampdoria nel finale. Gli Highlights

La Juve Stabia espugna il Ferraris e infligge un pesante 2-1 alla Sampdoria. I blucerchiati chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a Tutino, ma nella ripresa la squadra di Pietro De Giorgio cresce, prende il controllo della partita e completa la rimonta con Bellich e Antonio Di Nardo.

Come racconta il Corriere dello Sport, il nuovo acquisto arrivato dal Pescara decide la sfida al 38′ della ripresa, approfittando anche di un’incertezza di Vindahl.





Esposito colpisce il palo e poi si fa male

La prima conclusione pericolosa è della Juve Stabia, con una potente conclusione di Karic neutralizzata da Vindahl.

Con il passare dei minuti cresce però la Sampdoria. Esposito va vicinissimo al vantaggio direttamente su calcio di punizione, trovando il palo. Poco dopo il centrocampista è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio, lasciando spazio a Begic.

Problemi anche per Depaoli, che non riesce a proseguire e viene sostituito da Verschaeren.

Tutino porta avanti la Samp

Proprio Verschaeren diventa immediatamente protagonista. Dopo l’assist di Sinani, il belga serve Tutino, che al 48′ del primo tempo trova il gol dell’1-0.

Prima dell’intervallo la Samp ha anche l’occasione per raddoppiare, ma Boer risponde alla conclusione di Begic e tiene in partita la Juve Stabia.

Bellich firma il pareggio

La ripresa cambia completamente il copione della gara. La formazione di De Giorgio parte con grande intensità e costruisce subito un’occasione con Pierobon, servito da Patanè, sulla quale Vindahl riesce a intervenire.

La Sampdoria progressivamente si spegne, mentre la Juve Stabia continua ad aumentare la pressione.

Al 28′ arriva il meritato 1-1: Artioli mette il pallone in mezzo e Bellich colpisce di testa, battendo Vindahl.

Di Nardo entra e decide la partita

De Giorgio vuole vincerla e dalla panchina trova l’uomo decisivo. Di Nardo, entrato al 25′ della ripresa al posto di Candellone, impiega appena tredici minuti per lasciare il segno.

Al 38′ l’ex attaccante del Pescara calcia sul primo palo e sorprende Vindahl, non esente da responsabilità. È il gol dell’1-2 che completa la rimonta e consegna alla Juve Stabia tre punti pesantissimi.

Il Corriere dello Sport premia proprio Di Nardo con il 7, lo stesso voto assegnato a Bellich e al tecnico De Giorgio. Dall’altra parte pesa il 5 di Vindahl, così come il 5 assegnato a Corradi.

Dopo aver messo in difficoltà il Palermo al Barbera nella prima giornata, pur uscendo sconfitto, la Juve Stabia trova dunque la prima vittoria stagionale con un prestigioso colpo a Marassi. Per la Sampdoria, invece, arriva una battuta d’arresto dolorosa dopo una partita che sembrava essersi messa nella direzione giusta.