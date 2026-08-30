Padova-Verona 1-1: Sarr risponde all’autogol di Edmundsson, derby senza vincitori. Gli Highlights

Finisce 1-1 il derby tra Padova e Verona. I biancoscudati comandano soprattutto nel primo tempo e passano grazie all’autorete di Edmundsson, ma nella ripresa l’Hellas cambia atteggiamento e trova il meritato pareggio con Sarr su calcio di rigore. Come racconta Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il Padova non riesce così a concretizzare una partita che per lunghi tratti della prima frazione sembrava avere saldamente nelle proprie mani.

Padova subito aggressivo





Non c’è praticamente fase di studio. Il Padova parte forte e prova immediatamente a mettere sotto pressione la formazione di Baroni.

Già al 4′ Edmundsson rischia grosso con un disimpegno sbagliato, salvo poi rimediare chiudendo su Caprari lanciato verso la porta. Il Verona prova a rispondere sul ribaltamento di fronte, ma sono i padroni di casa a dare l’impressione di avere maggiore controllo della partita.

Edmundsson, autogol e Padova avanti

L’equilibrio si spezza al 25′. Caprari allarga per Cocchi, che mette il pallone al centro dell’area. Carissoni si avventa sul cross ed Edmundsson, nel tentativo di anticiparlo, devia il pallone nella propria porta.

È l’1-0 del Padova, risultato che fotografa una prima parte di gara nella quale, sottolinea il Corriere dello Sport, l’equilibrio nel punteggio era stato molto maggiore rispetto a quello visto sul piano del gioco.

Sarr pareggia su rigore

La situazione cambia nella ripresa. Il Verona torna in campo con maggiore intraprendenza, mentre il Padova perde progressivamente brillantezza.

Al 22′ della ripresa arriva l’episodio decisivo: Cocchi atterra Compagnon all’interno dell’area e Maresca assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Sarr, che batte Sorrentino e firma l’1-1.

La squadra di Calabro non riesce più a ritrovare il ritmo e la qualità mostrati nel primo tempo. Nel finale l’intensità diminuisce e il risultato non cambia.

Secondo l’analisi di Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il pareggio del Verona è meritato: dopo essere stato in difficoltà nella prima frazione, l’Hellas riesce a reagire, mentre il Padova non trova più forza e idee per riprendersi una partita che inizialmente sembrava sotto controllo.