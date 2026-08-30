Padova-Verona 1-1: Sarr risponde all’autogol di Edmundsson, derby senza vincitori. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 070608

Finisce 1-1 il derby tra Padova e Verona. I biancoscudati comandano soprattutto nel primo tempo e passano grazie all’autorete di Edmundsson, ma nella ripresa l’Hellas cambia atteggiamento e trova il meritato pareggio con Sarr su calcio di rigore. Come racconta Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il Padova non riesce così a concretizzare una partita che per lunghi tratti della prima frazione sembrava avere saldamente nelle proprie mani.

Padova subito aggressivo


Non c’è praticamente fase di studio. Il Padova parte forte e prova immediatamente a mettere sotto pressione la formazione di Baroni.

Già al 4′ Edmundsson rischia grosso con un disimpegno sbagliato, salvo poi rimediare chiudendo su Caprari lanciato verso la porta. Il Verona prova a rispondere sul ribaltamento di fronte, ma sono i padroni di casa a dare l’impressione di avere maggiore controllo della partita.

Edmundsson, autogol e Padova avanti

L’equilibrio si spezza al 25′. Caprari allarga per Cocchi, che mette il pallone al centro dell’area. Carissoni si avventa sul cross ed Edmundsson, nel tentativo di anticiparlo, devia il pallone nella propria porta.

È l’1-0 del Padova, risultato che fotografa una prima parte di gara nella quale, sottolinea il Corriere dello Sport, l’equilibrio nel punteggio era stato molto maggiore rispetto a quello visto sul piano del gioco.

Sarr pareggia su rigore

La situazione cambia nella ripresa. Il Verona torna in campo con maggiore intraprendenza, mentre il Padova perde progressivamente brillantezza.

Al 22′ della ripresa arriva l’episodio decisivo: Cocchi atterra Compagnon all’interno dell’area e Maresca assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Sarr, che batte Sorrentino e firma l’1-1.

La squadra di Calabro non riesce più a ritrovare il ritmo e la qualità mostrati nel primo tempo. Nel finale l’intensità diminuisce e il risultato non cambia.

Secondo l’analisi di Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il pareggio del Verona è meritato: dopo essere stato in difficoltà nella prima frazione, l’Hellas riesce a reagire, mentre il Padova non trova più forza e idee per riprendersi una partita che inizialmente sembrava sotto controllo.

 

Altre notizie

DSC_0483-768x480.jpg

Juve Stabia, che colpo a Marassi: Di Nardo ribalta la Sampdoria nel finale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
472fefc717

Cesena, colpo a Chiavari: Shpendi saluta con il 50° gol prima della Cremonese. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
190c52279c

Ascoli-Carrarese 1-1: Gori risponde ad Abiuso, Brunori debutta nel finale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
c1a8210691

Avellino, tris da applausi: Favilli trascina Nesta, Vicenza travolto 3-0. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, ad Arezzo il primo crash test. Inzaghi vuole cancellare i limiti della passata stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 063851

Sampdoria, Corradi pensa già al Palermo: «Emergenza totale, possibile recuperare Abildgaard e Lauritsen»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
WhatsApp-Image-2026-08-29-at-21.34.49-1

Sampdoria, Gartenmann avvisa il Palermo: «Abbiamo fame, vogliamo la prima vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-29 225711

Serie B: l’Avellino cala il tris al Vicenza, pari tra Padova e Verona. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 222811

Arezzo, UFFICIALE: ceduto Capello al Lecco

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
122608992-ab1336dc-7ed8-4840-84a2-64cb77e5b5f7

Sampdoria, infortunio per Esposito: il centrocampista costretto al cambio

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 215430

Serie B: Padova in vantaggio sul Verona, Avellino avanti 2-0 sul Vicenza dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 211503

Serie B: la Juve Stabia ribalta la Sampdoria, il Cesena batte 2-1 l’Entella. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026

Ultimissime

DSC_0483-768x480.jpg

Juve Stabia, che colpo a Marassi: Di Nardo ribalta la Sampdoria nel finale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
472fefc717

Cesena, colpo a Chiavari: Shpendi saluta con il 50° gol prima della Cremonese. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
190c52279c

Ascoli-Carrarese 1-1: Gori risponde ad Abiuso, Brunori debutta nel finale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 070608

Padova-Verona 1-1: Sarr risponde all’autogol di Edmundsson, derby senza vincitori. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
c1a8210691

Avellino, tris da applausi: Favilli trascina Nesta, Vicenza travolto 3-0. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026