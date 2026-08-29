Serie B: Padova in vantaggio sul Verona, Avellino avanti 2-0 sul Vicenza dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 215430

Si concludono i primi tempi dei match del sabato sera di Serie B. Va al riposo in vantaggio il Padova, impegnato nel derby veneto contro l’Hellas Verona. Dopo i primi 45 minuti, i biancoscudati conducono l’incontro per 1-0: decisivo al momento lo sfortunato autogol al 25′ di Edmundsson. Vantaggio casalingo anche per l’Avellino, impegnato nel match del Partenio contro il Vicenza. I biancoverdi partono forte, andando dopo 16 minuti in situazione di doppio vantaggio: a segno Besaggio e Russo, entrambi su assist di Favilli. Pari a reti bianche invece tra Ascoli e Carrarese, in un primo tempo con poche emozioni. Di seguito i risultati parziali:

Ascoli-Carrarese 0-0


Avellino-Vicenza 2-0 (11′ Besaggio; 16′ Russo)

Padova-Verona 1-0 ( 25′ Edmundsson (A) )

Altre notizie

Screenshot 2026-08-29 211503

Serie B: la Juve Stabia ribalta la Sampdoria, il Cesena batte 2-1 l’Entella. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
venezia palermo ilovepalermocalcio marconi pierini

Gazzetta dello Sport: “Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Arezzo_x_Torres_Serie_C_26.apr.2026_21799068-1787245720762.jpg--cristian_bucchi

La Nazione: “Bucchi avvisa l’Arezzo: «Più coraggiosi del Palermo». Cerri recupera, dubbio Tavernelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
images (1)

Corradi: «Samp, voglio il salto di qualità. Poi se sbagli e vinci a Palermo sei un fenomeno»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 063001

Arezzo-Palermo verso il tutto esaurito: esauriti anche i 1.050 biglietti aggiuntivi, oltre 8 mila al Comunale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
ALE_1197-scaled

Modena show allo Zini: Cremonese travolta, Galloppa dà una lezione al maestro Giampaolo. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
images

Pasqualin: «Il Palermo ha già prenotato un posto in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
782208474_1072265115186168_8555541265291712735_n

Serie B, Cremonese-Modena: i canarini calano il tris, finisce 0-3

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
e2693dc3-7eee-437e-870b-6150973d3744

Serie B: Cremonese-Modena, emiliani avanti 2-0 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Cesena, Diamanti: «Shpendi è un giocatore del Cesena e sarà convocato»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
media

Verona verso il Vicenza, Baroni: «Con l’Ascoli errori gravi, ma la prestazione c’è stata»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-29 215430

Serie B: Padova in vantaggio sul Verona, Avellino avanti 2-0 sul Vicenza dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Sandri-Lovric

Accomando: “Palermo, sogno Lovric per il centrocampo: prima serve una cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 213317

Serie A: pari a reti bianche tra Juventus e Parma dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (128) inzaghi

Arezzo-Palermo, i convocati di Inzaghi: c’è Gabrielloni, assenti Palumbo e Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 211503

Serie B: la Juve Stabia ribalta la Sampdoria, il Cesena batte 2-1 l’Entella. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026