Serie B: Padova in vantaggio sul Verona, Avellino avanti 2-0 sul Vicenza dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match del sabato sera di Serie B. Va al riposo in vantaggio il Padova, impegnato nel derby veneto contro l’Hellas Verona. Dopo i primi 45 minuti, i biancoscudati conducono l’incontro per 1-0: decisivo al momento lo sfortunato autogol al 25′ di Edmundsson. Vantaggio casalingo anche per l’Avellino, impegnato nel match del Partenio contro il Vicenza. I biancoverdi partono forte, andando dopo 16 minuti in situazione di doppio vantaggio: a segno Besaggio e Russo, entrambi su assist di Favilli. Pari a reti bianche invece tra Ascoli e Carrarese, in un primo tempo con poche emozioni. Di seguito i risultati parziali:
Ascoli-Carrarese 0-0
Avellino-Vicenza 2-0 (11′ Besaggio; 16′ Russo)
Padova-Verona 1-0 ( 25′ Edmundsson (A) )