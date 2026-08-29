Accomando: “Palermo, sogno Lovric per il centrocampo: prima serve una cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Sandri-Lovric

Il Palermo guarda al mercato e pensa a un rinforzo di spessore per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di SportMediaset, il sogno dei rosanero sarebbe Sandi Lovric, centrocampista in uscita dall’Udinese che ha disputato la scorsa stagione tra le fila dell’Hellas Verona.

L’operazione potrebbe però essere legata a una cessione. Il Palermo, infatti, avrebbe bisogno di liberare uno spazio per una questione legata alle liste. Tra i possibili giocatori in uscita vengono indicati Emanuel Gyasi e Jérémy Le Douaron. La loro eventuale partenza potrebbe quindi aprire la strada all’arrivo di Lovric, obiettivo particolarmente gradito per rinforzare la mediana rosanero.


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