Giornale di Sicilia: “Palermo, Gabrielloni pronto. Le Douaron al Troyes, Gyasi può sbloccare un altro colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
inzaghi mirri gardini osti (17)

Il Palermo aggiunge Alessandro Gabrielloni al proprio reparto offensivo e continua a lavorare sulle uscite per completare le ultime operazioni di mercato. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attaccante proveniente dal Como ha completato ieri le visite mediche ed è pronto a cominciare la sua esperienza in rosanero. Adesso manca soltanto l’ufficialità.

L’operazione Gabrielloni procede parallelamente al lavoro necessario sulla lista degli over, dove il Palermo deve liberare spazio. La situazione più vicina alla definizione riguarda Jérémy Le Douaron, ormai a un passo dal ritorno in Francia.


Le Douaron verso il Troyes

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Le Douaron è vicino al trasferimento al Troyes con la formula del prestito. Un’uscita che consentirà alla società rosanero di sistemare la lista e inserire Gabrielloni.

Più incerto rimane invece il futuro di Emmanuel Gyasi. La sua posizione dovrà essere definita nelle ultime battute della sessione e un’eventuale partenza potrebbe avere conseguenze anche sulle mosse in entrata.

Come spiega Massimiliano Radicini, infatti, l’addio di Gyasi potrebbe permettere al Palermo di inserire un nuovo elemento a centrocampo.

Almena resta una possibilità

Per il ruolo di esterno rimane percorribile la pista che conduce allo spagnolo Almena. Il suo status di under permetterebbe al Palermo di aggiungere un’altra soluzione offensiva senza occupare uno degli slot riservati agli over.

Il mercato rosanero resta quindi aperto anche dopo l’arrivo di Gabrielloni, con le eventuali nuove operazioni strettamente legate alle cessioni.

Blin e Buttaro verso l’uscita

A centrocampo si avvicina intanto il momento dei saluti per Blin. Il Cesena rappresenta una delle possibilità per il giocatore, ma, secondo il Giornale di Sicilia, non mancano apprezzamenti provenienti dall’estero.

Tra i calciatori destinati a lasciare Palermo figura anche Alessio Buttaro. Il difensore è seguito da Cavese e Pianese.

Gli ultimi giorni di mercato saranno dunque ancora intensi per la dirigenza rosanero: Gabrielloni è pronto a diventare un nuovo giocatore del Palermo, Le Douaron è vicino al Troyes, mentre le situazioni di Gyasi, Blin e Buttaro potrebbero determinare le mosse conclusive della sessione.

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