Corriere dello Sport: “Palermo, Gabrielloni dopo Perin. Le Douaron al Troyes, nodo Gyasi”

Il Palermo piazza un altro colpo e, dopo l’arrivo di Mattia Perin, è pronto ad accogliere Alessandro Gabrielloni. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’operazione per l’attaccante classe 1994 è ormai definita: arriverà in prestito dal Como e sarà il nuovo vice di Joel Pohjanpalo.

La società continua dunque a rafforzare l’organico mentre la squadra di Filippo Inzaghi prepara la trasferta di domani contro l’Arezzo. L’arrivo di Gabrielloni, però, è strettamente legato alla gestione della lista Over 23.





Gabrielloni arriva, Le Douaron verso il Troyes

Il Palermo ha infatti esaurito tutti gli slot Over disponibili e, sottolinea il Corriere dello Sport, per inserire Gabrielloni sarà necessaria la partenza di un altro calciatore con lo stesso status.

Il principale indiziato è Jérémy Le Douaron, ormai destinato a lasciare la Sicilia per trasferirsi al Troyes, altro club appartenente al City Football Group.

Rimane da valutare anche la situazione di Emmanuel Gyasi. Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa, il suo ingaggio elevato rende più complicata un’eventuale sistemazione, ma il giocatore resta tra quelli che potrebbero lasciare Palermo.

Inzaghi accoglie Perin: “Palermo è qualcosa di speciale”

Nel frattempo Filippo Inzaghi ha accolto pubblicamente Mattia Perin, destinato a partire titolare ad Arezzo. «Sono molto felice del suo arrivo – ha dichiarato il tecnico rosanero al Barbera -. Se un capitano della Juve viene qui vuol dire che Palermo è qualcosa di speciale e mi auguro che questo faccia capire ancora di più, a chi non l’ha capito, cosa vuol dire indossare questa maglia».

Inzaghi condivide anche il messaggio lanciato dal nuovo portiere durante la sua presentazione: «Perin ha ragione quando dice che non contano i nomi sulle spalle se non riusciremo a dimostrare la stessa intensità e voglia dell’avversario e spero che tutto questo sia stato recepito».

Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, è perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto Jesse Joronen dopo la lussazione alla spalla destra.

Inzaghi: “Arezzo nasconde tante insidie”

Sul possibile impiego di Le Douaron e Gyasi, Inzaghi non si sbilancia: «Di mercato non parlo, sono concentrato su questa partita molto complicata e che nasconde tante insidie».

Il tecnico tiene alta l’attenzione in vista della trasferta toscana: «L’Arezzo ha vinto ad Avellino, è una compagine bene allenata e lo stadio sarà esaurito. Sono curioso di vedere la reazione della mia squadra ma quest’anno ho le spalle più larghe e sono convinto che il gruppo sappia cosa fare».

Un passaggio riguarda anche il rendimento lontano dal Barbera. Inzaghi fissa una quota precisa: «Per raggiungere 80 punti, quota che secondo me potrebbe bastare per il nostro obiettivo, dovremo cercare di fare qualche punto in più fuori casa. E avere più continuità e fiducia».

Strefezza, salgono le quotazioni

I rosanero hanno sostenuto ieri una seduta pomeridiana a porte chiuse allo stadio e salgono le possibilità di vedere Gabriel Strefezza titolare in una delle prossime due partite.

«In una delle prossime due gare, ad Arezzo o in Coppa Italia con il Mantova, sarà titolare», ha annunciato Inzaghi nelle dichiarazioni riportate da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Curiosità finale legata all’incontro tra l’allenatore rosanero e Jovanotti, impegnato in concerto all’Ippodromo La Favorita. Inzaghi ha regalato al cantautore una maglia del Palermo personalizzata con la scritta Jova e il numero 9.