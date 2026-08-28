Arezzo-Palermo, rosanero favoriti dai bookmaker: il «2» oscilla tra 2.10 e 2.20. Tutte le quote

Palermo favorito, ma con un equilibrio che lascia aperto ogni scenario. È quanto emerge dalle quote dei principali bookmaker per Arezzo-Palermo, con il successo esterno dei rosanero che viene proposto tra 2.10 e 2.20. Più alte le valutazioni per la vittoria dei padroni di casa, mentre il pareggio si mantiene generalmente poco sopra quota 3.

Analizzando nel dettaglio le lavagne, Bet365 propone il segno 1 a 3.50, il pareggio a 3.20 e il 2 a 2.10. Quote molto simili per StarVegas, che fissa la vittoria dell’Arezzo a 3.50, la X a 3.15 e il successo del Palermo a 2.10.





Per SNAI, invece, l’Arezzo vincente è quotato 3.40, il pareggio 3.25 e la vittoria rosanero 2.15. Anche AdmiralBet vede favorito il Palermo: 3.50 per l’1, 3.15 per la X e 2.10 per il 2.

La quota più alta per una vittoria dell’Arezzo è quella proposta da Lottomatica, che paga il segno 1 a 3.65. Il pareggio è a 3.10, mentre il Palermo vincente viene offerto a 2.10.

Leggermente differenti le valutazioni di NetBet: successo amaranto a 3.30, pareggio a 3.10 e vittoria del Palermo a 2.20, la quota più alta tra quelle riportate per il segno 2.

Per 888sport.it le quote sono 3.15 per l’Arezzo, 2.95 per il pareggio e 2.16 per il Palermo. Chiude il quadro LeoVegas, con il segno 1 a 3.20, la X a 3.00 e il 2 a 2.17.

Il quadro complessivo vede dunque la formazione rosanero partire avanti nelle valutazioni dei bookmaker, ma senza un divario netto rispetto all’Arezzo. Il segno 2 oscilla tra 2.10 e 2.20, mentre la vittoria dei padroni di casa viene proposta tra 3.15 e 3.65. Per il pareggio, infine, le quote vanno da 2.95 a 3.25.

Tutte le quote 1X2: Bet365 3.50 – 3.20 – 2.10; SNAI 3.40 – 3.25 – 2.15; StarVegas 3.50 – 3.15 – 2.10; AdmiralBet 3.50 – 3.15 – 2.10; Lottomatica 3.65 – 3.10 – 2.10; NetBet 3.30 – 3.10 – 2.20; 888sport.it 3.15 – 2.95 – 2.16; LeoVegas 3.20 – 3.00 – 2.17.