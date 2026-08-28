Corriere di Arezzo: “Altri 1.050 tifosi per Arezzo-Palermo. Mancuso, sono ore decisive”

Via libera all’ampliamento del Comunale in vista di Arezzo-Palermo. È arrivato il parere positivo della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza e la società amaranto potrà mettere a disposizione 1.050 biglietti aggiuntivi per i propri sostenitori. A raccontare le ultime novità è Riccardo Buffetti sul Corriere di Arezzo.

La Curva Minghelli passa così da 3.450 a 4.500 posti, mentre il settore ospiti viene ampliato da 800 a 1.500 posti. Nelle prossime ore, compatibilmente con i tempi tecnici, saranno messi in vendita i 1.050 tagliandi supplementari destinati ai tifosi dell’Arezzo.





Nessuna vendita online per i nuovi biglietti

Come precisa Riccardo Buffetti, i tagliandi aggiuntivi potranno essere acquistati esclusivamente nelle rivendite autorizzate: non è prevista la vendita online.

Rimangono invece in vigore le limitazioni stabilite dalla Questura per i sostenitori del Palermo. I cancelli dello stadio per la sfida di domenica, in programma alle 19, saranno aperti alle 17. Il club amaranto ha inoltre raccomandato ai propri tifosi di presentarsi con largo anticipo per evitare code ai tornelli, ricordando che in virtù della promozione in Serie B i controlli di sicurezza saranno più accurati.

Cerri recupera, ma Cianci resta favorito

Le novità riguardano anche il campo. Alberto Cerri continua a lavorare verso il completo recupero e resta in ballottaggio per una maglia da titolare contro il Palermo.

La sua convocazione, secondo il Corriere di Arezzo, non sembra essere in discussione, ma al momento Pietro Cianci rimane favorito per guidare l’attacco dal primo minuto, anche grazie al gol realizzato nella vittoria sul campo dell’Avellino.

Mercato, ore decisive per Mancuso

Parallelamente continua il lavoro del direttore sportivo Aniello Cutolo sul mercato. A cinque giorni dalla chiusura della sessione estiva, l’Arezzo deve completare le ultime operazioni, soprattutto sul fronte delle uscite.

Mario Ravasio viene indicato vicinissimo alla firma con il Foggia, mentre su Marco Chiosa restano diversi interessamenti, con il Livorno che starebbe esercitando la pressione maggiore.

Sul fronte degli acquisti, invece, il club cerca ancora un difensore centrale d’esperienza e una punta per completare il reparto offensivo. Come scrive Riccardo Buffetti sul Corriere di Arezzo, sono ore cruciali per arrivare a Leonardo Mancuso, profilo individuato per aumentare il peso dell’attacco e puntare all’obiettivo stagionale della permanenza in categoria.