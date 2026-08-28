Giornale di Sicilia: “Palermo, non solo Le Douaron: Gyasi, Blin e Buttaro restano in uscita”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (91)

Il mercato del Palermo non si fermerà alle operazioni ormai avviate per Le Douaron e Gabrielloni. Sul fronte delle uscite restano infatti diverse situazioni da definire nelle ultime battute della sessione.

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta da monitorare innanzitutto la posizione di Gyasi, così come quella degli altri elementi che potrebbero lasciare il gruppo di Filippo Inzaghi.


Per il reparto offensivo rimane viva anche la pista che porta Almena lontano da Palermo, mentre a centrocampo continua a essere in bilico la posizione di Blin. Per quest’ultimo, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, non mancano le possibilità: il Cesena rappresenta una destinazione concreta, ma sono presenti anche interessamenti provenienti dall’estero.

Anche Buttaro verso l’addio

Tra i giocatori destinati a salutare Palermo c’è anche Buttaro. La società sta valutando le opportunità offerte dal mercato per individuare la soluzione più adatta e completare il lavoro sulle uscite.

Come evidenzia Massimiliano Radicini, dunque, il mercato rosanero resta ancora aperto su più fronti. Dopo le mosse per sistemare l’attacco, l’attenzione della dirigenza sarà rivolta anche alle cessioni, con diverse posizioni ancora da definire.

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