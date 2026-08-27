Arezzo, occhi su Obric dell’Atalanta
L’Arezzo continua a lavorare sul mercato alla ricerca degli ultimi innesti per completare la rosa. Tra i profili valutati dal club toscano c’è anche Obric, giovane difensore di proprietà dell’Atalanta.
A riportarlo è La Nazione, secondo cui l’Arezzo apprezza particolarmente il classe 2006 sloveno. Il giocatore ha maturato esperienza soprattutto in Serie C con l’Atalanta Under 23, venendo inoltre aggregato in diverse occasioni alla prima squadra nerazzurra.
Il profilo di Obric era già finito sotto osservazione nei mesi scorsi, quando a gennaio si era fatto avanti anche il Mantova, complice la conoscenza del giocatore da parte di Modesto.
Per l’Arezzo resta ora da capire quale direzione prendere: puntare su un giovane ritenuto già pronto per la categoria oppure orientarsi verso un difensore con maggiore esperienza. Le valutazioni sono in corso.