Arezzo, occhi su Obric dell’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
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L’Arezzo continua a lavorare sul mercato alla ricerca degli ultimi innesti per completare la rosa. Tra i profili valutati dal club toscano c’è anche Obric, giovane difensore di proprietà dell’Atalanta.

A riportarlo è La Nazione, secondo cui l’Arezzo apprezza particolarmente il classe 2006 sloveno. Il giocatore ha maturato esperienza soprattutto in Serie C con l’Atalanta Under 23, venendo inoltre aggregato in diverse occasioni alla prima squadra nerazzurra.


Il profilo di Obric era già finito sotto osservazione nei mesi scorsi, quando a gennaio si era fatto avanti anche il Mantova, complice la conoscenza del giocatore da parte di Modesto.

Per l’Arezzo resta ora da capire quale direzione prendere: puntare su un giovane ritenuto già pronto per la categoria oppure orientarsi verso un difensore con maggiore esperienza. Le valutazioni sono in corso.

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