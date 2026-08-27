Gazzetta dello Sport: “Sampdoria e Palermo su Gabrielloni. Tutte le trattative del giorno in Serie B”
Giornata particolarmente intensa sul mercato degli attaccanti in Serie B. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è attesa l’ufficialità del trasferimento di Matteo Brunori dal Palermo all’Ascoli, operazione definita con la formula del prestito con opzione.
Per l’Ascoli si tratta di un rinforzo importante per il reparto offensivo, mentre il Palermo saluta il suo attaccante dopo che la sua uscita era ormai entrata nella fase decisiva.
Juve Stabia, Di Nardo a un passo
Questione di ore anche per il passaggio di Antonio Di Nardo dal Pescara alla Juve Stabia. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club di Castellammare continua inoltre a lavorare per Giuseppe Sibilli, di proprietà del Bari.
Si è sbloccata anche la lunga trattativa che dovrebbe portare Filippo Pittarello dal Catanzaro al Pisa. I nerazzurri, nel frattempo, possono cedere Meister al Derby County.
Sampdoria, arriva Makoumbou e spunta Gabrielloni
Movimenti importanti anche per la Sampdoria. La Gazzetta dello Sport riferisce che i blucerchiati riportano in Italia l’ex Cagliari Makoumbou, proveniente dal Samsunspor.
La Samp si è inoltre inserita nella corsa ad Alessandro Gabrielloni, attaccante sul quale c’è però anche il Palermo. Si profila dunque una possibile concorrenza di mercato tra i due club per il centravanti.
Nuova idea invece per il Vicenza, che ha messo nel mirino Di Serio dello Spezia.
Gli altri affari
La giornata di mercato descritta dalla Gazzetta dello Sport comprende diversi altri movimenti. Kouda è diretto dal Parma al Mantova, mentre Iannoni dovrebbe trasferirsi dal Sassuolo al Verona nell’ambito dell’operazione Belghali.
L’Arezzo lavora all’arrivo di Mancini dal Campobasso, con Coccia inserito nell’operazione. L’Empoli punta invece su Corrado del Frosinone e cerca anche Saric dell’Antalyaspor.
Particolarmente attiva la Carrarese, che secondo la Gazzetta dello Sport sta accelerando contemporaneamente per Topalovic dell’Inter, Martini del Südtirol, Pizzignacco del Monza e per il ritorno di Calabrese dal Verona.