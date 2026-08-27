Gazzetta dello Sport: “Sampdoria e Palermo su Gabrielloni. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
166ca2b7efe8d701c6d6b048621c3c20-45091-oooz0000

Giornata particolarmente intensa sul mercato degli attaccanti in Serie B. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è attesa l’ufficialità del trasferimento di Matteo Brunori dal Palermo all’Ascoli, operazione definita con la formula del prestito con opzione.

Per l’Ascoli si tratta di un rinforzo importante per il reparto offensivo, mentre il Palermo saluta il suo attaccante dopo che la sua uscita era ormai entrata nella fase decisiva.


Juve Stabia, Di Nardo a un passo

Questione di ore anche per il passaggio di Antonio Di Nardo dal Pescara alla Juve Stabia. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club di Castellammare continua inoltre a lavorare per Giuseppe Sibilli, di proprietà del Bari.

Si è sbloccata anche la lunga trattativa che dovrebbe portare Filippo Pittarello dal Catanzaro al Pisa. I nerazzurri, nel frattempo, possono cedere Meister al Derby County.

Sampdoria, arriva Makoumbou e spunta Gabrielloni

Movimenti importanti anche per la Sampdoria. La Gazzetta dello Sport riferisce che i blucerchiati riportano in Italia l’ex Cagliari Makoumbou, proveniente dal Samsunspor.

La Samp si è inoltre inserita nella corsa ad Alessandro Gabrielloni, attaccante sul quale c’è però anche il Palermo. Si profila dunque una possibile concorrenza di mercato tra i due club per il centravanti.

Nuova idea invece per il Vicenza, che ha messo nel mirino Di Serio dello Spezia.

Gli altri affari

La giornata di mercato descritta dalla Gazzetta dello Sport comprende diversi altri movimenti. Kouda è diretto dal Parma al Mantova, mentre Iannoni dovrebbe trasferirsi dal Sassuolo al Verona nell’ambito dell’operazione Belghali.

L’Arezzo lavora all’arrivo di Mancini dal Campobasso, con Coccia inserito nell’operazione. L’Empoli punta invece su Corrado del Frosinone e cerca anche Saric dell’Antalyaspor.

Particolarmente attiva la Carrarese, che secondo la Gazzetta dello Sport sta accelerando contemporaneamente per Topalovic dell’Inter, Martini del Südtirol, Pizzignacco del Monza e per il ritorno di Calabrese dal Verona.

Altre notizie

a930306a-21b3-4303-9197-9de1685b0510

Gazzetta dello Sport: “Perin, che folla! Palermo già pazza del nuovo portiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
768966007_1063613219507129_8025012819696475654_n

La Nazione: “Arezzo, verso il Palermo filtra ottimismo per Cerri. Mercato, Mancini è ufficiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Screenshot 2026-08-27 074514

La Nazione: “Arezzo-Palermo, il Comunale è già esaurito: oggi la decisione sull’aumento della capienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
3c5501585c

Il Resto del Carlino: “Ascoli, Brunori è il colpaccio: strappato in extremis al Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (102) joronen

Giornale di Sicilia: “Joronen sotto i ferri, lo stop sarà lungo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (62)

Giornale di Sicilia: “Salta il ballottaggio, Segre resta il titolarissimo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, salutato Brunori ora caccia al vice Pohjanpalo: Gabrielloni e De Luca le opzioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Pallone Serie A (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (109) joronen

Corriere dello Sport: “Palermo, Joronen fuori almeno 4 mesi. Perin è già un idolo rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (46)

Corriere dello Sport: “Bani: «Palermo, sono venuto qui per vincere e andare in Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Interesse del Cesena per Blin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
images (3)

Empoli, interesse per l’ex Palermo Dario Saric

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026

Ultimissime

166ca2b7efe8d701c6d6b048621c3c20-45091-oooz0000

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria e Palermo su Gabrielloni. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
a930306a-21b3-4303-9197-9de1685b0510

Gazzetta dello Sport: “Perin, che folla! Palermo già pazza del nuovo portiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
768966007_1063613219507129_8025012819696475654_n

La Nazione: “Arezzo, verso il Palermo filtra ottimismo per Cerri. Mercato, Mancini è ufficiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Screenshot 2026-08-27 074514

La Nazione: “Arezzo-Palermo, il Comunale è già esaurito: oggi la decisione sull’aumento della capienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
3c5501585c

Il Resto del Carlino: “Ascoli, Brunori è il colpaccio: strappato in extremis al Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026