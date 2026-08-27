Giornale di Sicilia: “Salta il ballottaggio, Segre resta il titolarissimo”

Il centrocampo del Palermo avrebbe dovuto essere uno dei reparti maggiormente rivoluzionati rispetto alla passata stagione, ma le prime indicazioni raccontano uno scenario diverso. Jacopo Segre e Filippo Ranocchia continuano a rappresentare punti di riferimento per Filippo Inzaghi. A soffermarsi sulla situazione è Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, Inzaghi aveva indicato un ballottaggio tra Claudio Estevez e Ranocchia, ma alla fine il tecnico ha scelto una soluzione differente, schierando l’argentino accanto a Segre. Una decisione che conferma quanto il numero 8 continui ad avere un ruolo importante nelle gerarchie rosanero.





Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Segre è stato tra i protagonisti del ritiro. Determinazione, intensità e corsa hanno ulteriormente consolidato il rapporto con la piazza, mentre resta per il momento fermo il discorso relativo al rinnovo.

Il contratto del centrocampista scadrà infatti a giugno 2027, ma né il giocatore né il Palermo sembrano intenzionati ad accelerare. Segre resta concentrato esclusivamente sul campo, come testimoniato anche dall’esultanza dopo un contrasto vinto al 95′ contro la Juve Stabia, quando i rosanero stavano difendendo il vantaggio.

Segre si è ripreso un posto da protagonista

Il finale della passata stagione era stato particolarmente amaro per il centrocampista. Segre aveva sofferto l’eliminazione dai play-off contro il Catanzaro e non aveva potuto aiutare i compagni nella rimonta a causa dell’infortunio subito all’inizio della ripresa.

Da quel momento, però, la risposta è arrivata sul campo. Secondo il Giornale di Sicilia, né le sirene di mercato né lo stallo sul rinnovo hanno condizionato il suo lavoro quotidiano. Inzaghi ha ritrovato un giocatore ancora più determinato a essere protagonista.

L’arrivo di Estevez sembrava poter modificare le gerarchie, considerando caratteristiche ritenute più vicine a quelle di Segre che a quelle di Ranocchia. Contro la Juve Stabia, invece, Inzaghi ha scelto di far giocare Estevez al posto di Ranocchia e al fianco di Segre.

Gomes scivola indietro nelle gerarchie

Questa situazione incide inevitabilmente anche sullo spazio a disposizione di Gomes. Il francese non ha giocato neppure un minuto tra Coppa Italia e campionato e, almeno per il momento, rappresenta l’ultima scelta a centrocampo.

Uno scenario che, evidenzia Alessandro Arena, potrebbe diventare ancora più complicato qualora negli ultimi giorni di mercato arrivasse in Sicilia Thorsby o un altro centrocampista.

Per Segre, invece, il presente parla ancora di un ruolo centrale nel progetto tecnico del Palermo. Il rinnovo può attendere: adesso la priorità è il campo.