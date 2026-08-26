Palermo, infortunio Joronen: necessario l’intervento chirurgico. Il report medico
Brutte notizie in casa Palermo per Jesse Joronen. Il portiere rosanero, infortunatosi durante la gara di Coppa Italia contro il Lecce, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a seguito della lussazione della spalla destra.
A comunicarlo è stato lo stesso Palermo attraverso un aggiornamento sulle condizioni cliniche del giocatore. «Jesse Joronen si sottoporrà a un trattamento chirurgico in seguito alla lussazione della spalla destra», si legge nella nota del club.
L’intervento è previsto nei prossimi giorni. Soltanto successivamente sarà possibile avere indicazioni più precise sui tempi di recupero del portiere.