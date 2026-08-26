Palermo, primo allenamento in rosanero per Perin: il video dal campo

Mattia Perin ha svolto il suo primo allenamento con il Palermo. Dopo l’ufficialità del trasferimento dalla Juventus e l’arrivo in città, il nuovo portiere rosanero è sceso in campo per la prima seduta con la sua nuova squadra.

Il Palermo ha pubblicato sui propri canali social il video che mostra Perin al lavoro tra i pali, con la divisa da allenamento rosanero.





Comincia così sul campo l’avventura del portiere con il Palermo, dopo le visite mediche e l’annuncio ufficiale del suo trasferimento a titolo definitivo dalla Juventus.