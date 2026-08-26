Giornale di Sicilia: “Palermo, sistemata la porta ora tocca all’attacco: Gabrielloni e De Luca nel mirino”

Il Palermo si prepara ad accogliere Mattia Perin e, sistemata la questione tra i pali, può concentrare le proprie attenzioni sugli ultimi movimenti di mercato. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il portiere è atteso in città già nella serata di ieri, dopo aver completato le visite mediche, ultimo passaggio burocratico prima della firma sul contratto triennale con il club rosanero.

L’arrivo dell’ormai ex portiere della Juventus permette al Palermo di risolvere rapidamente una delle principali emergenze emerse negli ultimi giorni. L’infortunio alla spalla rimediato da Joronen ha infatti costretto il club a intervenire immediatamente sul mercato alla ricerca di un estremo difensore in grado di garantire esperienza e affidabilità. La scelta, sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, è ricaduta su Perin.





Archiviata la porta, il Palermo deve però fare i conti con un cambio di scenario importante in attacco. La trattativa con il Cesena per Brunori è infatti saltata: il capitano rosanero non vestirà la maglia dei romagnoli, ma si trasferirà all’Ascoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una situazione che modifica inevitabilmente anche i piani del Palermo per il reparto offensivo.

Qualora Brunori fosse andato in Emilia-Romagna, infatti, avrebbe fatto il percorso inverso Shpendi, ma il mancato accordo con il Cesena ha fatto saltare anche questa possibilità. Come evidenzia Massimiliano Radicini, il Palermo deve quindi ricalibrare le proprie strategie per trovare un attaccante che possa rappresentare una valida alternativa a Pohjanpalo.

Tra i profili che continuano a essere monitorati ci sono Gabrielloni del Como e De Luca della Cremonese. Per arrivare a uno dei due, tuttavia, il Palermo dovrà prima liberare uno slot over. È questo uno degli aspetti che condizioneranno maggiormente gli ultimi giorni del mercato rosanero.

In questo senso diventano particolarmente importanti le situazioni di Gyasi e Le Douaron, che potrebbe andare in Francia. L’eventuale partenza di uno dei due consentirebbe al club di liberare spazio nella lista e, di conseguenza, sbloccare l’ingresso di un nuovo attaccante. Secondo il Giornale di Sicilia, non si tratta quindi soltanto di individuare il profilo giusto, ma anche di creare le condizioni regolamentari e numeriche per poterlo tesserare.

Diverso il discorso relativo ad Almena: trattandosi di un Under, il suo eventuale arrivo non sarebbe necessariamente vincolato a una cessione nella lista degli over. Restano infine da sistemare Blin e Buttaro, entrambi fuori dai piani del club e alla ricerca di una nuova sistemazione.

Tra uscite da definire, lista over da riequilibrare e un attaccante ancora da individuare, Osti è chiamato a completare gli ultimi movimenti per consegnare a Inzaghi una rosa davvero completa, conclude l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.