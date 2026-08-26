Repubblica: “Palermo, colpo da novanta con Perin. Ora Osti cerca il vice Pohjanpalo: Gabrielloni in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Il Palermo piazza un altro colpo di grande spessore e manda un segnale forte al campionato di Serie B. Mattia Perin è pronto a difendere la porta rosanero dopo aver sostenuto le visite mediche e salutato la Juventus. A fare il punto sul mercato è Alessandro Geraci su Repubblica Palermo.

Perin ha firmato un contratto triennale con il Palermo e il suo inserimento sarà immediato. Salvo sorprese, infatti, il portiere dovrebbe partire titolare già domenica nella trasferta contro l’Arezzo.


Come ricostruisce Geraci su Repubblica Palermo, un ruolo importante nella conclusione dell’operazione è stato svolto dall’entourage del portiere, che ha contribuito ad ammorbidire la posizione iniziale della Juventus e ad abbassare sensibilmente le richieste economiche. Il club bianconero incasserà una cifra di poco inferiore ai 500 mila euro, mentre per sostituire Perin ha virato su Kamil Grabara.

Dopo otto anni alla Juventus, intervallati dalla parentesi al Genoa, il classe 1992 ha dunque scelto il progetto del City Football Group. Un intervento resosi necessario dopo il grave infortunio alla spalla subito da Joronen in Coppa Italia.

Shpendi sfuma, Brunori verso l’Ascoli

Archiviata l’operazione Perin, il direttore sportivo Carlo Osti è tornato a concentrarsi sull’attacco. L’obiettivo rimane quello di aggiungere un’alternativa a Pohjanpalo, ma prima sarà necessario lavorare anche sulle uscite e sulla gestione della lista Over.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, si sono bruscamente raffreddati i rapporti con il Cesena. I romagnoli avevano mostrato interesse per Alexis Blin e Matteo Brunori, mentre il Palermo aveva individuato in Cristian Shpendi il possibile vice Pohjanpalo. La complessa operazione si è però conclusa con un nulla di fatto e Shpendi è destinato a restare al Cesena.

Diverso il futuro di Brunori. L’attaccante, seguito anche da Bari e Modena, è ormai vicino al trasferimento all’Ascoli. L’operazione ha subito un’accelerazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto e il giocatore è atteso oggi per la firma.

Gabrielloni apre al Palermo, restano De Luca e Almena

Il nome tornato con forza sul taccuino di Osti è quello di Alessandro Gabrielloni, 32enne del Como che il Palermo aveva già sondato all’inizio dell’estate.

Secondo quanto riferisce Repubblica Palermo, Gabrielloni avrebbe già manifestato la propria disponibilità al trasferimento in Sicilia in prestito. Il Como, tuttavia, non avrebbe intenzione di accelerare in questo momento.

Rimane quindi monitorato anche Manuel De Luca della Cremonese, sul quale si registra l’interesse della Sampdoria. Non è tramontata neppure la pista Iker Almena: il giocatore non è stato convocato dall’Al-Qadsiah per l’ultimo impegno di campionato, circostanza indicata da Geraci come un segnale significativo.

Intanto è stata ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Arezzo-Palermo, con un altro sold-out che si preannuncia all’orizzonte.

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