Corriere dello Sport: “Palermo, Perin è l’ennesimo colpo di un mercato clamoroso. Domenica l’esordio ad Arezzo”

Mattia Perin è arrivato a Palermo. Il portiere è atterrato ieri sera a Punta Raisi dopo aver sostenuto le visite mediche a Verona e rappresenta l’ennesimo innesto di una campagna di rafforzamento di grande livello. A fare il punto è Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Con Perin salgono a nove i nuovi giocatori arrivati in rosanero, attraverso un mercato costruito seguendo le indicazioni di Filippo Inzaghi e il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti. Come sottolinea Vannini sul Corriere dello Sport, la linea seguita dal Palermo è stata precisa: inserire elementi abituati a confrontarsi con categorie importanti e, in diversi casi, anche a vincere.





Tra i nuovi ci sono gli Under Fortin e Bozzolan, Cassandro, reduce dalla stagione con il Catanzaro, e giocatori come Hernani, Estevez, Strefezza e Barba. Senza dimenticare Vavassori, che prima di accettare il trasferimento in Sicilia si stava allenando con l’Atalanta.

Una strategia che prosegue il percorso già intrapreso attraverso operazioni come quelle per Pohjanpalo, Bani, Augello e Johnsen. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è uno solo: riportare il Palermo in quella Serie A che manca da dieci anni, costruendo però le condizioni affinché l’eventuale ritorno nella massima categoria non sia soltanto di passaggio.

In questa direzione vanno anche gli investimenti del City Football Group, sia sulla squadra sia sul progetto per il nuovo stadio, accompagnati dalla risposta della città. Il dato degli abbonamenti ha infatti raggiunto quota 17.004 tessere.

Perin subito titolare ad Arezzo

L’infortunio di Jesse Joronen, volato in Finlandia per un consulto specialistico dopo la lussazione alla spalla, ha costretto il Palermo a intervenire rapidamente. La risposta è stata l’arrivo di un portiere proveniente dalla Juventus e con 13 stagioni consecutive in Serie A.

Come riferisce Vannini sul Corriere dello Sport, il tesseramento del 33enne Perin sarà ufficializzato oggi. Nel pomeriggio il portiere sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni al centro sportivo di Torretta.

Perin firmerà un contratto triennale senza opzioni legate ai risultati, mentre l’esborso del Palermo per il suo cartellino sarà inferiore ai 500 mila euro.

Non dovrebbe esserci neppure bisogno di attendere per vederlo all’opera. Il Corriere dello Sport indica infatti Perin come titolare domenica ad Arezzo, nella prima trasferta stagionale del Palermo. Fortin tornerà così in panchina dopo aver difeso la porta nelle prime due gare ufficiali senza subire reti.