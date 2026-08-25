Cesena, vicino il colpo Bohinen dal Venezia

Il Cesena è vicino a chiudere per Emil Bohinen. Dopo i contatti avviati nella giornata di ieri, il club bianconero ha accelerato per il centrocampista norvegese classe 1999, di proprietà del Venezia.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società hanno intensificato i dialoghi dopo il primo tentativo del Cesena per il giocatore, reduce dalla vittoria del campionato di Serie B con i lagunari. La trattativa è ora entrata nella fase decisiva e il club romagnolo punta a definire l’operazione in tempi brevi. Bohinen si prepara dunque a salutare il Venezia per intraprendere una nuova avventura in Serie B con la maglia del Cesena



