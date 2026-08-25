Cesena, vicino il colpo Bohinen dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
images (2)

Il Cesena è vicino a chiudere per Emil Bohinen. Dopo i contatti avviati nella giornata di ieri, il club bianconero ha accelerato per il centrocampista norvegese classe 1999, di proprietà del Venezia.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società hanno intensificato i dialoghi dopo il primo tentativo del Cesena per il giocatore, reduce dalla vittoria del campionato di Serie B con i lagunari. La trattativa è ora entrata nella fase decisiva e il club romagnolo punta a definire l’operazione in tempi brevi. Bohinen si prepara dunque a salutare il Venezia per intraprendere una nuova avventura in Serie B con la maglia del Cesena


Altre notizie

x300_di_serio

Vicenza, Di Serio nel mirino: la partenza di Broggian può finanziare il colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
image

Cesena, UFFICIALE: ecco Dalla Vecchia dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Arezzo-Sestri-Levante-Ravasio-1024x683

Arezzo, Ravasio nel mirino del Foggia: trattativa verso la chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
chi-e-cristian-shpendi-il-figlio-dell-uomo-che-ha-aggredito-il-portiere-dell-olbia

Da Avellino: “Dopo l’infortunio di Fila nel mirino Shpendi del Cesena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
images (7)

Ascoli, Passeri: «Brunori? Trattative in corso, ci stiamo lavorando»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Immagine

Perin, messaggio d’addio alla Juventus: “Resterà per sempre dentro di me”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Immagine

Arezzo, colpo Mancini dal Campobasso: accordo biennale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
gelli

Cesena, Gelli: «Qui per consacrarmi. Con Diamanti lavoriamo benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Immagine

Padova, Moro: «Felice di essere tornato a casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Immagine

Sampdoria, trattativa avanzata per Makoumbou

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28)

Serie B: Stangata per Stabile, ammende per quattro club: le decisioni del Giudice Sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
gabrielloni-un-anno-dopo-vivo-di-gol-mi-mancava_011dcb4e-b5cd-11ed-b9c7-41e4e147fb8b_1920_1080_original

Di Marzio: “Palermo, con l’uscita di Brunori si cerca un sostituto: Gabrielloni favorito”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026

Ultimissime

images (2)

Cesena, vicino il colpo Bohinen dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
images

Pastore incorona il Palermo: «È giusto che abbia i favori del pronostico»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
x300_di_serio

Vicenza, Di Serio nel mirino: la partenza di Broggian può finanziare il colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
image

Cesena, UFFICIALE: ecco Dalla Vecchia dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Arezzo-Sestri-Levante-Ravasio-1024x683

Arezzo, Ravasio nel mirino del Foggia: trattativa verso la chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026