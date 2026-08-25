Ascoli, Passeri: «Brunori? Trattative in corso, ci stiamo lavorando»

Nel corso della trasmissione “Speciale Serie B”, in onda su Sportitalia, è intervenuto il direttore strategico dell’Ascoli Andrea Passeri, che ha fatto il punto sulla trattativa con il Palermo per Matteo Brunori.

«Brunori? Col DS abbiamo un rapporto di fiducia – ha spiegato Passeri – condividiamo idee e strategie e poi ci porta a casa l’operazione quando è definita. So che ci sono trattative, ma finché non c’è certezza non posso dare notizie differenti. Ci stiamo lavorando».





Parole che confermano, dunque, la trattativa tra l’Ascoli e il Palermo per il centravanti italo-brasiliano. Il club bianconero è al lavoro per provare a portare Brunori nelle Marche, con l’attaccante che rappresenterebbe un importante rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di mister Tomei.

Dopo cinque stagioni in rosanero, intervallate dalla parentesi della scorsa stagione alla Sampdoria, Brunori sembra sempre più vicino a concludere la propria esperienza con i siciliani. L’Ascoli resta alla finestra e lavora per provare a concretizzare un’operazione che regalerebbe al proprio reparto offensivo uno dei profili più importanti disponibili sul mercato.