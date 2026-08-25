Palermo, Meet & Greet al Barbera con Barba e Strefezza

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (80)

Appuntamento speciale per i tifosi del Palermo. Giovedì 27 agosto, alle ore 18, Federico Barba e Gabriel Strefezza incontreranno i sostenitori rosanero in occasione di un Meet & Greet organizzato nel foyer della Tribuna Autorità dello Stadio Renzo Barbera.

L’accesso sarà libero e gratuito, ma i posti disponibili saranno soltanto 100. La priorità verrà riconosciuta ai tifosi che acquisteranno la maglia di Barba o Strefezza presso lo Store dello stadio, a partire dalle 11:30 di martedì 25 agosto e fino alle 18 di giovedì 27 agosto.


Al momento dell’acquisto sarà consegnato un bracciale che permetterà l’accesso prioritario all’evento e garantirà inoltre uno sconto del 20% per un successivo acquisto, valido una sola volta negli Store ufficiali fisici del Palermo FC, allo stadio e all’aeroporto.

Dalle 17:00 di giovedì sarà possibile mettersi in fila secondo l’ordine di arrivo. Durante l’incontro i calciatori potranno autografare esclusivamente prodotti ufficiali del Club. Al termine dell’evento saranno inoltre messe in vendita, fino a esaurimento, alcune maglie autografate dai due giocatori.

Una nuova occasione, dunque, per i sostenitori rosanero di incontrare da vicino due dei protagonisti della nuova stagione del Palermo.

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