Tuttosport: “Palermo, Perin e poi Shpendi. Osti lavora anche a un colpo a centrocampo”

Il Palermo ha iniziato il campionato con tre punti e tra i protagonisti di questo avvio c’è Dennis Johnsen. Il norvegese, decisivo contro la Juve Stabia, sembra aver trovato quella continuità che i rosanero si aspettavano già nella passata stagione. A fare il punto è Luigi Butera su Tuttosport.

All’indomani dell’1-0 del Barbera, Pippo Inzaghi ha affidato ai social un messaggio rivolto all’ambiente rosanero: «È un viaggio lungo, ma lo faremo insieme. Come ieri sera, come domani, come sempre. Forza Palermo».





Come sottolinea Butera su Tuttosport, a differenza di altre favorite per la promozione il Palermo non ha sbagliato la prima giornata, anche se la gara contro la Juve Stabia ha evidenziato alcuni aspetti ancora da migliorare. Le gambe sono pesanti, i meccanismi devono essere perfezionati e anche le temperature elevate stanno incidendo sul lavoro della squadra.

Le prime due partite ufficiali, contro Lecce e Juve Stabia, hanno però mostrato un Palermo con una propria identità. Il 4-2-3-1 di Inzaghi, che durante la gara può trasformarsi in 4-3-3, sta entrando progressivamente nei meccanismi della squadra. La circolazione del pallone è più veloce e Pohjanpalo viene maggiormente coinvolto nella costruzione offensiva. Proprio il finlandese ha servito l’assist a Johnsen per il gol che ha deciso la sfida contro le Vespe.

Il numero 17 è uno dei protagonisti assoluti dell’avvio rosanero. «Il gol e la vittoria sono stati il modo migliore per cominciare – ha dichiarato Johnsen dopo la partita –. Si è visto lo spirito di gruppo, è stata una partita complicata ma ci sono stati di aiuto anche i nostri tifosi. Quando loro spingono in questo modo, per noi è più facile».

Un sostegno che continua a tradursi in numeri importanti. Luigi Butera su Tuttosport evidenzia come nelle prime due partite il Palermo abbia già portato allo stadio 63 mila persone.

Adesso l’attenzione si sposta sulla prima trasferta della stagione, domenica ad Arezzo. I toscani hanno cominciato il campionato vincendo ad Avellino e il Palermo troverà dunque un ambiente carico di entusiasmo.

Inzaghi potrà presto contare anche su Mattia Perin, mentre sul mercato resta aperto il fronte Cristian Shpendi. Il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare con il Cesena su un’operazione che, secondo quanto riferito da Butera su Tuttosport, prevede uno scambio con Matteo Brunori.

Una volta sistemato questo tassello, il Palermo potrebbe valutare anche un ulteriore intervento a centrocampo. Il nome indicato da Tuttosport è quello di Thorsby della Cremonese, eventualità legata però alla possibile partenza di uno tra Gyasi e Le Douaron.