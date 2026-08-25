Giornale di Sicilia: “Sorrentino: «Perin è un colpo stratosferico. Mattia è la carta vincente per la risalita in A»”

L’arrivo di Mattia Perin al Palermo incassa la benedizione di Stefano Sorrentino. L’ex portiere rosanero, intervistato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, non ha dubbi sul valore dell’operazione portata a termine dal club di viale del Fante.

«Stiamo parlando di uno dei portieri più forti della Serie A: se stai alla Juventus per così tanti anni, vuol dire che sei forte. Io l’ho sempre detto che poteva essere tranquillamente il portiere titolare in Serie A in qualsiasi delle venti squadre. È un portiere di livello assoluto, quando fai parte di una squadra tra le più importanti d’Italia e la squadra italiana più famosa al mondo è normale che hai qualcosa in più degli altri. Sono contento che sia arrivato a Palermo. Conosco Mattia, gli faccio un grande in bocca al lupo», ha spiegato Sorrentino nell’intervista concessa a Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.





Secondo l’ex numero uno, dietro la scelta di Perin ci sono sia la possibilità di tornare protagonista sia le ambizioni del progetto rosanero: «Penso entrambe le cose. Alla Juventus negli anni sono passati diversi portieri e non gli hanno mai dato la possibilità di giocare titolare. Poi se ti chiama il Palermo in Serie B, con la squadra che sta facendo, con la società che c’è e la piazza che è Palermo, penso per lui sia stato abbastanza semplice dire di sì».

Sorrentino ha poi un consiglio particolare per il nuovo portiere del Palermo: «Di godersi, appena atterrerà, Palermo e tutto quello che viene. La gente, la piazza, la società, insomma tutto quello che c’è intorno al Palermo, compresi i tifosi, è qualcosa di unico. Da un certo punto di vista lo invidio, in maniera chiaramente piacevole. Quelle emozioni le ho vissute anche io e so cosa vogliono dire».

Nell’intervista di Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia c’è spazio anche per Mattia Fortin, destinato a confrontarsi con un portiere di grande esperienza: «Fortin mi piace, è giovane e quindi dovrebbe giocare con continuità. È arrivato uno dei portieri più forti d’Italia però, Fortin deve essere una spugna per poter rubare tutto il possibile, ogni minimo secondo devi osservarlo e imparare».

Infine, Sorrentino analizza l’avvio del campionato di Serie B e indica chiaramente il Palermo come principale candidata alla promozione: «La Serie B è un campionato lungo e difficile. Dopo una sola giornata già sto leggendo tante critiche sulle tre retrocesse dalla A che hanno perso. Purtroppo non c’è pazienza, non c’è voglia di aspettare. È chiaro che comunque con l’arrivo di Perin il Palermo è la squadra per distacco più forte del campionato».

Parole nette quelle affidate da Stefano Sorrentino a Salvatore Orifici e al Giornale di Sicilia: l’arrivo di Perin rappresenta un ulteriore salto di qualità per una squadra costruita con l’obiettivo di puntare alla Serie A.