Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti lavora alle uscite: Le Douaron, Gyasi e Gomes possono partire. Thorsby e Almena nel mirino”
Il Palermo lavora anche alle uscite: Le Douaron, Gyasi e Gomes possono partire. In caso di spazio per un altro Over, attenzione a Thorsby e Almena.
Il mercato del Palermo non si ferma. Parallelamente alle operazioni in entrata, il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare per alleggerire l’organico e creare eventualmente nuovi spazi per ulteriori rinforzi.
Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in questi ultimi giorni di mercato il Palermo potrebbe procedere alla cessione di uno o più giocatori tra Le Douaron, Gyasi e Gomes.
Le eventuali partenze potrebbero avere conseguenze anche sulle ultime mosse in entrata. In particolare, secondo quanto riferito da Radicini sul Giornale di Sicilia, qualora dovesse lasciare Palermo uno tra Le Douaron e Gyasi, potrebbe aprirsi lo spazio per l’arrivo di un altro Over.
Due i reparti sui quali potrebbe intervenire il club rosanero. A centrocampo viene indicato il nome di Thorsby, mentre per l’attacco resta nel mirino lo spagnolo Almena.
Il lavoro di Osti, dunque, prosegue su più fronti. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, prima di valutare eventuali nuovi innesti Over sarà determinante capire quali saranno le uscite negli ultimi giorni della sessione di mercato.