Giornale di Sicilia: “Prima l’assist, poi il gol. Johnsen s’è preso il Palermo”

Dennis Johnsen si prende il Palermo. Dopo un precampionato non particolarmente brillante, l’attaccante norvegese ha cambiato passo nelle prime due gare ufficiali della stagione, risultando decisivo prima contro il Lecce in Coppa Italia e poi contro la Juve Stabia all’esordio in Serie B. A sottolineare la crescita del numero 17 è Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Come evidenzia Arena sul Giornale di Sicilia, contro il Lecce Johnsen aveva confezionato l’assist per il 2-0 di Pohjanpalo dopo una serpentina sulla corsia sinistra. Contro la Juve Stabia i ruoli si sono invece invertiti: Pohjanpalo ha lanciato il norvegese, che dopo una lunga progressione ha battuto Boer con precisione. Una rete che ha deciso l’1-0 del Barbera.





Per Johnsen si tratta appena del secondo gol con la maglia rosanero. Il precedente risaliva alla penultima giornata dello scorso campionato contro il Catanzaro. Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, la rete contro le Vespe può però rappresentare il simbolo di un nuovo inizio, non soltanto sotto il profilo realizzativo ma anche dal punto di vista della mentalità.

Uno degli aspetti sui quali si nota maggiormente il cambiamento riguarda infatti la partecipazione alla fase difensiva. Nella passata stagione, nel 3-4-2-1, Johnsen aveva mostrato qualche difficoltà nell’accompagnare il lavoro dei compagni sulla corsia mancina. Nelle prime due uscite stagionali si è invece visto un giocatore più coinvolto, pronto anche ad abbassarsi per offrire una soluzione in fase di possesso o aiutare nei raddoppi.

Un’evoluzione sulla quale ha inciso il lavoro di Filippo Inzaghi. Come racconta Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico ha insistito molto su questo aspetto durante il ritiro, chiedendo sacrificio anche agli altri trequartisti. Johnsen, però, è stato schierato dal primo minuto ogni volta che era disponibile, con la libertà di arrivare sul fondo oppure di accentrarsi e rientrare sul destro.

Proprio queste due soluzioni hanno prodotto i primi risultati: contro il Lecce è arrivato l’assist dalla linea di fondo per Pohjanpalo, mentre contro la Juve Stabia il norvegese si è accentrato per realizzare il gol decisivo.

Restano alcuni aspetti sui quali lavorare. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea la necessità di limitare le palle perse, migliorare ulteriormente l’intesa con gli altri uomini della trequarti e diventare ancora più incisivo sotto porta. Contro la Juve Stabia, infatti, Johnsen avrebbe potuto trovare anche la doppietta.

Il bilancio iniziale, tuttavia, è più che positivo. Il Palermo sembra avere davanti una versione diversa di Johnsen rispetto alla passata stagione, con il norvegese pronto a ritagliarsi un ruolo importante nella corsa dei rosanero verso la Serie A.