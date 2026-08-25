Gazzetta dello Sport: “Perin è virtualmente rosanero, possibile esordio già ad Arezzo. Per il vice Pohjanpalo riemerge Gabrielloni”

Prima le visite mediche, poi il viaggio verso Palermo. Mattia Perin è ormai virtualmente un nuovo giocatore rosanero e nelle prossime ore è atteso anche l’annuncio ufficiale. A fare il punto sul mercato del Palermo è Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sia sull’imminente arrivo del portiere sia sulle prossime mosse del direttore sportivo Carlo Osti.

Perin sosterrà oggi le visite mediche prima di decollare in direzione del capoluogo siciliano. Per l’ex Juventus è pronto un contratto triennale e, secondo quanto riportato da Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero tutte le condizioni per vederlo immediatamente in campo.





Il possibile debutto potrebbe infatti avvenire già domenica ad Arezzo, quando il Palermo affronterà la formazione amaranto nella prima trasferta del campionato. Perin prenderebbe il posto di Mattia Fortin, ereditando una porta che finora è rimasta imbattuta: i rosanero hanno infatti ottenuto due clean sheet nelle prime due gare ufficiali, contro il Lecce in Coppa Italia e contro la Juve Stabia in Serie B.

Con l’emergenza portiere provocata dall’infortunio di Jesse Joronen ormai risolta, Carlo Osti potrà concentrare il lavoro degli ultimi giorni di mercato soprattutto sull’attacco. Come riferisce Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, resta aperta la ricerca di un’alternativa a Joel Pohjanpalo.

La questione Cristian Shpendi rimane complessa e, proprio per questo motivo, torna a emergere anche il nome di Alessandro Gabrielloni del Como come possibile soluzione per il reparto offensivo.

Parallelamente il Palermo dovrà lavorare sulle uscite. Il Cesena, che valuta anche Bohinen del Venezia, avrebbe messo nel mirino Alexis Blin. Più definita sembra invece la situazione di Matteo Brunori: stando alla Gazzetta dello Sport, la destinazione più probabile per l’ex capitano rosanero è diventata il Modena, con le parti molto vicine.

Gli ultimi giorni di mercato si annunciano dunque ancora intensi per il Palermo: prima l’arrivo e l’ufficialità di Perin, poi Osti potrà concentrarsi sul vice Pohjanpalo e sulle operazioni in uscita.