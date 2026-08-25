Tuttosport: “Via libera per Perin al Palermo: oggi comincia la nuova avventura. Contratto triennale”

La rivoluzione della Juventus tra i pali apre definitivamente le porte al trasferimento di Mattia Perin al Palermo. Con l’intesa raggiunta tra i bianconeri e il Wolfsburg per Kamil Grabara, il portiere può lasciare Torino e iniziare la sua nuova esperienza in rosanero. A fare il punto è Stefano Lanzo su Tuttosport.

La Juventus ha completamente ridisegnato il reparto dei portieri: fuori Di Gregorio e Perin, dentro Vicario e Grabara, con Pinsoglio confermato come terzo. Per il portiere polacco è stata raggiunta l’intesa con il Wolfsburg sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per un’operazione dal valore complessivo di 12 milioni di euro. Grabara è atteso oggi per le visite mediche e successivamente per la firma.





Un arrivo che, come sottolinea Stefano Lanzo su Tuttosport, rappresenta anche il passaggio decisivo per liberare Perin. Il portiere aveva già salutato l’ambiente bianconero domenica sera a Frosinone e oggi comincerà la sua nuova avventura al Palermo.

Dopo una fase iniziale nella quale le richieste della Juventus erano più elevate, il club bianconero ha accettato di chiudere l’operazione per una cifra attorno ai 500 mila euro. Perin, invece, sottoscriverà con il Palermo un contratto triennale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Filippo Inzaghi potrà così avere a disposizione quello che sarà il nuovo numero uno titolare della squadra costruita per puntare alla promozione in Serie A.

La partenza di Perin si inserisce in una vera rivoluzione della porta juventina. Anche Michele Di Gregorio ha infatti concluso la propria esperienza a Torino ed è partito alla volta dell’Inghilterra per trasferirsi al Bournemouth. L’accordo prevede un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro e una particolare clausola: qualora il club inglese non esercitasse l’opzione, dovrebbe comunque versare alla Juventus 1,5 milioni.

Per il Palermo, invece, il quadro è ormai definito. Come riferisce ancora Stefano Lanzo su Tuttosport, l’arrivo di Grabara ha prodotto il definitivo via libera della Juventus: Perin può cominciare oggi la sua nuova avventura rosanero.