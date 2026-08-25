Il Resto del Carlino: “Salta tutto con il Palermo: Shpendi per ora resta, niente Blin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026

: Il Resto del Carlino fa il punto sull’asse Cesena-Palermo: stop alla possibile cessione di Shpendi e tramonta l’ipotesi Blin. Il Cesena vira su Bohinen.

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Si raffredda l’asse di mercato tra Cesena e Palermo. Dopo i contatti dei giorni scorsi, il club romagnolo avrebbe deciso di fermare, almeno per il momento, qualsiasi discorso relativo alla partenza di Cristian Shpendi. Una scelta che avrebbe conseguenze anche sul futuro di Alexis Blin. A fare il punto è Gabriel Vincenzi su Il Resto del Carlino.

Il Cesena è alla ricerca di un centrocampista in grado di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Castagnetti. Tra i profili valutati c’era proprio quello di Blin, centrocampista del Palermo. Il suo eventuale arrivo in Romagna, però, era legato alla possibile cessione di Shpendi ai rosanero. Lo stesso scenario riguardava anche Matteo Brunori.


Secondo quanto riferisce Vincenzi su Il Resto del Carlino, nella giornata di ieri sarebbe arrivato lo stop del Cesena: Shpendi, per il momento, non si muove. Di conseguenza sembra tramontare anche l’ipotesi di vedere Blin con la maglia bianconera.

Il centrocampista francese avrebbe rappresentato un innesto di esperienza per la formazione allenata da Diamanti, soprattutto considerando la necessità di trovare un elemento adatto a giocare davanti alla difesa. Nella prima partita stagionale il Cesena ha infatti utilizzato Pagano in quella posizione, adattandolo a un ruolo non propriamente suo.

Archiviato, almeno per ora, il discorso con il Palermo, il Cesena avrebbe quindi spostato l’attenzione su Emil Bohinen, centrocampista classe 1999 del Venezia. Come riporta Gabriel Vincenzi su Il Resto del Carlino, il norvegese è diventato il nuovo obiettivo per la mediana.

Bohinen vanta già esperienza nel calcio italiano, avendo indossato le maglie di Salernitana, Genoa, Frosinone e Venezia. L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio, motivo per cui per portare avanti l’operazione sarebbe necessario un contributo del club lagunare.

Per il Palermo, dunque, cambia momentaneamente lo scenario: Shpendi resta al Cesena e l’ipotesi Blin in Romagna perde consistenza. Una situazione che, a una settimana dalla chiusura del mercato, potrebbe costringere i rosanero a valutare altre soluzioni per l’attacco e per le uscite.

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