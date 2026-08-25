Tuttosport: “Samp, assalto a Calò”

La nuova Sampdoria è ancora alla ricerca della marcia giusta. Il pareggio ottenuto sul campo del Cesena, arrivato grazie a una rete piuttosto fortunosa di Henderson e nonostante una ripresa giocata quasi interamente in superiorità numerica, lascia ancora diversi interrogativi sulle reali prospettive della formazione affidata a Bernardo Corradi.

Come evidenzia Tuttosport, per un giudizio più completo bisognerà comunque attendere di vedere all’opera tutti i giocatori arrivati durante l’estate e soprattutto gli ultimi interventi sul mercato. La Samp punta infatti ad aggiungere due o tre rinforzi tra centrocampo e attacco.





Calò primo obiettivo per il centrocampo

La priorità in mediana porta a Giacomo Calò del Frosinone. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i blucerchiati proveranno l’assalto al regista prima della chiusura della sessione estiva. La pista viene considerata difficile, ma non impossibile.

Parallelamente resta da seguire la posizione di Salvatore Esposito. A Cesena non è passato inosservato il suo abbraccio con Andrea Mancini, oggi direttore sportivo dei romagnoli ed ex ds della Sampdoria. Era stato proprio Mancini a puntare sul centrocampista lo scorso gennaio, prelevandolo dallo Spezia nell’ambito di un investimento complessivo da circa 10 milioni tra cartellino e contratto fino al 2030.

Un’eventuale operazione con il Cesena resta però complicata. Esposito, dopo la prova negativa in Coppa Italia contro la Cremonese, ha fornito segnali incoraggianti al Manuzzi e la Samp non dispone al momento di vere alternative nel ruolo. Jordan Ferri resta tra i possibili partenti, così come Bellemo, che potrebbe lasciare Genova entro la fine del mercato.

Attacco, Pierini resta nel mirino. Piacciono Shpendi e Artistico

Movimenti previsti anche nel reparto offensivo. Tuttosport conferma viva la pista Nicholas Pierini, esterno del Sassuolo il cui ritorno sarebbe gradito alla Sampdoria. Ma alla squadra di Corradi serve anche un centravanti, soprattutto considerando che Lauritsen potrebbe non essere ancora disponibile per la sfida di sabato contro la Juve Stabia.

La gara di Cesena ha inoltre evidenziato come Tutino non possa sostenere da solo il peso dell’attacco.

Tra i profili apprezzati dalla Samp c’è anche Stiven Shpendi, autore del gol del Cesena proprio contro i blucerchiati. La concorrenza, tuttavia, è importante: secondo Tuttosport, sul centravanti è forte soprattutto il Palermo, oltre al Modena, mentre il Cesena non sembra intenzionato a privarsene facilmente.

Un’altra possibile soluzione per gli ultimi giorni di mercato è Gabriele Artistico, rientrato alla Lazio dopo il prestito allo Spezia.

Insigne verso la prima convocazione

Tra le indicazioni positive arrivate dal Manuzzi ci sono l’esordio di Verschaeren e il ritorno di Begic. Entrambi potrebbero trovare maggiore spazio sabato contro la Juve Stabia.

Cresce soprattutto l’attesa per Lorenzo Insigne: come riferisce Tuttosport, l’attaccante dovrebbe finalmente essere disponibile almeno per la panchina.

Restano invece da valutare le condizioni di Meijer, alle prese con un problema al flessore e a rischio stop di circa un mese. Qualche interrogativo riguarda anche il portiere Vindahl, che continua a non convincere pienamente, mentre il giovane Krastev aveva offerto buone indicazioni durante il precampionato.