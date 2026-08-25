Corriere di Arezzo: “Arezzo-Palermo, il Comunale è già tutto esaurito: si lavora per altri 2.200 posti”

Arezzo-Palermo verso il tutto esaurito: il Comunale ha esaurito i posti disponibili e il club lavora per aumentare la capienza di altri 2.200 posti.

È già altissima l’attesa per Arezzo-Palermo, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B, in programma domenica alle 19. Il Comunale ha fatto registrare il tutto esaurito in meno di un giorno e adesso si lavora per aumentare la capienza dell’impianto. A fare il punto è Riccardo Buffetti sul Corriere di Arezzo.

È bastata infatti una corsa al biglietto durata poche ore per esaurire tutti i tagliandi attualmente disponibili. I 5.370 abbonati avevano già determinato il sold out della Curva Sud e, al momento dell’apertura della prevendita, restavano poco più di mille posti, tutti in tribuna. Anche questi sono stati rapidamente acquistati.





Come spiega Buffetti sul Corriere di Arezzo, la capienza attuale del Comunale è di 7.450 spettatori, compresi gli 800 posti della Curva Nord riservata alla tifoseria ospite. La vendita dei biglietti destinati ai sostenitori del Palermo, tuttavia, non è ancora iniziata ed è subordinata alle decisioni del Gos, il Gruppo Operativo Sicurezza.

Nel corso della settimana è inoltre previsto un incontro tra l’Arezzo e la Commissione provinciale di vigilanza. Il club amaranto ha presentato nelle scorse settimane una richiesta per aumentare in maniera permanente la capienza dello stadio.

L’obiettivo, secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, è ottenere ulteriori mille posti nella Minghelli e 1.200 nella Curva Nord, portando i due settori rispettivamente a 4.500 e circa 2.000 posti. In caso di via libera potrebbero quindi essere messi in vendita altri tagliandi già in occasione della sfida contro il Palermo.

La partita, allo stato attuale, è comunque da considerarsi sold out. Una cornice importante per il debutto casalingo dell’Arezzo, reduce dalla vittoria ottenuta ad Avellino nella prima giornata.

Sul fronte della squadra, Riccardo Buffetti sul Corriere di Arezzo riferisce che gli amaranto torneranno ad allenarsi questo pomeriggio per iniziare la preparazione alla gara contro una delle formazioni favorite per la promozione in Serie A.

Resta aperto anche il capitolo mercato. Mancano sette giorni alla chiusura e l’Arezzo deve ancora valutare il futuro di Pietro Cianci. L’attaccante, autore del primo gol amaranto in campionato, sembrava destinato alla partenza prima della gara del Partenio, ma la buona prestazione contro l’Avellino potrebbe spingere il club a rivedere le proprie valutazioni.