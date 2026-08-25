Sampdoria, trattativa avanzata per Makoumbou

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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La Sampdoria non sembra intenzionata a fermarsi sul mercato. Dopo i numerosi innesti già messi a segno, il club blucerchiato continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Bernardo Corradi, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per puntare al ritorno in Serie A.

Il prossimo possibile colpo potrebbe essere Antoine Makoumbou. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la trattativa tra la Sampdoria e il Samsunspor per il centrocampista congolese sarebbe in fase avanzata. Il club ligure punta dunque a regalarsi un rinforzo di spessore per il reparto centrale.


Attenzione, però, alla concorrenza. Anche il Monza avrebbe infatti messo gli occhi su Makoumbou e, come riferito da Orazio Accomando di Sportmediaset, segue con interesse l’evolversi della situazione.

La Sampdoria appare al momento in una posizione favorevole, ma la partita resta aperta. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se Makoumbou vestirà davvero la maglia blucerchiata.

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