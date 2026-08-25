Di Marzio: “Palermo, con l’uscita di Brunori si cerca sostituto: Gabrielloni favorito”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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L’Ascoli accelera per Matteo Brunori. Nelle ultime ore, Gianluca Di Marzio ha raccontato dello sprint finale del club bianconero per arrivare all’attaccante del Palermo, una trattativa che potrebbe entrare presto nella fase decisiva.

Brunori rappresenta infatti uno dei nomi più importanti sul mercato dell’Ascoli, che punta a rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore di grande esperienza e con un importante passato recente in rosanero. Lo sprint finale conferma la volontà del club marchigiano di provare a chiudere l’operazione.


Ma proprio mentre prende forma l’ipotesi di un addio di Brunori, il Palermo sembra già guardare avanti. Lo stesso Di Marzio ha infatti spiegato che, con l’uscita dell’attaccante, la società rosanero è alla ricerca di un nuovo centravanti.

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Alberto Gabrielloni, attaccante del Como. Il Palermo starebbe valutando la possibilità di arrivare al giocatore con la formula del prestito. In alternativa, tra i profili presi in considerazione, c’è anche Manuel De Luca.

Si delinea così un possibile doppio movimento: da una parte l’Ascoli che prova a piazzare l’affondo decisivo per Brunori, dall’altra il Palermo che si prepara a sostituire il proprio attaccante e individua in Gabrielloni il principale candidato.

Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive per definire il futuro di Brunori e, a cascata, dare il via al mercato offensivo del Palermo. L’eventuale partenza del numero 9 aprirebbe infatti un nuovo capitolo per i rosanero, mentre l’Ascoli attende di capire se lo sprint finale potrà trasformarsi nella fumata bianca.

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