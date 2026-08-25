La Nazione: “Arezzo-Palermo, Comunale verso il pienone. Settore ospiti, prevendita ancora bloccata”

Cresce l’attesa per Arezzo-Palermo, in programma domenica pomeriggio. Dopo il successo ottenuto all’esordio contro l’Avellino al Partenio-Lombardi, la formazione amaranto tornerà oggi al lavoro a Rigutino per preparare la sfida contro quella che Andrea Lorentini su La Nazione definisce la «corazzata Palermo».

Il Comunale si prepara a una cornice di pubblico importante, con oltre 7 mila spettatori attesi sugli spalti. Arezzo e Palermo torneranno ad affrontarsi in Toscana dopo 27 anni e l’entusiasmo generato dalla vittoria della squadra di Bucchi nella prima giornata ha ulteriormente alimentato l’attesa.





Come riferisce Lorentini su La Nazione, il migliaio scarso di biglietti inizialmente rimasti tra tribuna laterale sud, nord e tribuna centrale è stato praticamente polverizzato in poche ore. Restano soltanto alcune decine di tagliandi in tribuna centrale.

Un dato che si aggiunge al risultato della campagna abbonamenti, terminata con il record di 5.371 tessere sottoscritte. La Curva Sud è già esaurita attraverso gli abbonamenti, ma la situazione potrebbe cambiare dopo la riunione della Commissione provinciale di vigilanza, prevista per giovedì.

Sarà decisivo il sopralluogo allo stadio. In caso di parere favorevole alla richiesta presentata dall’Arezzo, la capienza della Minghelli potrebbe passare dagli attuali 3.450 a 4.500 posti. A quel punto verrebbe immediatamente messo in vendita un nuovo contingente di biglietti.

La decisione interesserebbe anche la Curva Nord, attualmente omologata per 800 spettatori e potenzialmente destinata a salire fino a 2.000 posti.

Situazione ancora da definire, invece, per i sostenitori rosanero. Andrea Lorentini su La Nazione spiega che la prevendita del settore ospiti è al momento bloccata. Arezzo-Palermo è stata infatti inserita dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive tra le partite con profilo di rischio.

Per i residenti in Sicilia è stata disposta la vendita dei biglietti esclusivamente per il settore ospiti e soltanto ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo. Bisognerà però attendere le determinazioni del Gruppo Operativo Sicurezza (Gos) prima che vengano comunicate le modalità definitive di acquisto.

Sul fronte della squadra, alla ripresa degli allenamenti saranno valutate anche le condizioni di Cerri, assente ad Avellino a causa di un affaticamento muscolare alla coscia. Bucchi e il suo staff sperano di poterlo riaggregare immediatamente al gruppo e averlo a disposizione contro il Palermo.

Per conoscere la capienza definitiva e il numero complessivo degli spettatori per Arezzo-Palermo, sottolinea La Nazione, bisognerà dunque attendere ancora circa 48 ore.