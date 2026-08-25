Gianluca Di Marzio: “Brunori-Ascoli, sprint finale: i bianconeri provano a chiudere”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
palermo pescara 5-0 (142) brunori

Sorpresa sul futuro di Matteo Brunori. L’Ascoli accelera per l’attaccante del Palermo e prova a bruciare la concorrenza nelle battute finali della trattativa.

A riportare l’aggiornamento è Gianluca Di Marzio, secondo cui il club bianconero sta cercando di chiudere l’operazione per assicurarsi Brunori e anticipare le altre società interessate.


Una pista che irrompe dunque con forza sul futuro dell’attaccante rosanero. Di Marzio parla di uno sprint finale dell’Ascoli, intenzionato ad accelerare per arrivare alla definizione dell’affare.

Le prossime ore potranno quindi essere decisive per capire se l’Ascoli riuscirà a completare l’operazione e assicurarsi Matteo Brunori.

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