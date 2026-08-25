Arezzo-Palermo, restrizioni per i tifosi rosanero: tutte le info

La sfida tra Arezzo e Palermo, valida per la 2ª giornata del campionato di Serie B 2026/27, si avvicina e la S.S. Arezzo ha comunicato tutte le disposizioni riguardanti i tifosi rosanero che assisteranno alla gara nel settore ospiti.

La vendita dei biglietti per la Curva Nord, settore riservato agli ospiti, prenderà il via martedì 25 agosto alle ore 16:00 e resterà attiva fino alle 19:00 di sabato 29 agosto 2026, salvo nuove disposizioni da parte delle Autorità competenti.





Tifosi ospiti, chi può acquistare il biglietto

Per la partita sono state introdotte precise restrizioni alla vendita, stabilite dalla Determinazione n. 30/2026 del 18 agosto 2026.

Il settore ospiti sarà accessibile esclusivamente ai residenti nella Regione Sicilia. Per acquistare il tagliando sarà inoltre necessario essere sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC, entro i limiti stabiliti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

La vendita del settore ospiti è stata attivata a seguito della comunicazione del G.O.S., il Gruppo Operativo Sicurezza, e resta pertanto subordinata alle disposizioni delle autorità preposte.

Curva Nord, il settore dei rosanero

I sostenitori del Palermo saranno sistemati nella Curva Nord dello stadio Città di Arezzo, individuata come settore ospiti per l’incontro.

I tagliandi potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 29 agosto, fatta salva la possibilità di ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti.

Per i tifosi rosanero è quindi fondamentale verificare di possedere tutti i requisiti previsti prima di procedere all’acquisto.

Le regole per l’accesso allo stadio

Una volta acquistato il biglietto, i tifosi ospiti dovranno rispettare alcune disposizioni fondamentali per consentire un ingresso e una permanenza allo stadio in condizioni di sicurezza.

In particolare, sarà necessario:

essere in possesso di un regolare titolo di accesso ;

; avere con sé la documentazione necessaria per l’ingresso allo stadio;

per l’ingresso allo stadio; seguire le indicazioni degli steward e del personale addetto alla sicurezza ;

; occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto ;

; non introdurre striscioni, bandiere o altri materiali che non siano stati preventivamente autorizzati dal G.O.S.;

che non siano stati preventivamente autorizzati dal G.O.S.; attenersi alle indicazioni fornite al termine della partita, favorendo un deflusso ordinato e regolare.

L’invito ai tifosi del Palermo

La S.S. Arezzo invita tutti i tifosi a rispettare scrupolosamente le disposizioni stabilite dalle Autorità e a raggiungere lo stadio con il necessario anticipo.

Per i sostenitori rosanero sarà importante tenere conto dei tempi necessari per i controlli e per le procedure di ingresso, evitando di arrivare a ridosso dell’inizio della partita.

L’obiettivo è permettere a tutti i tifosi presenti nel settore ospiti di vivere la trasferta nel rispetto delle regole e garantire, al tempo stesso, il regolare svolgimento delle operazioni di sicurezza prima, durante e dopo Arezzo-Palermo.