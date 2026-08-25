Coppa Italia Palermo-Mantova: biglietti in vendita, le info
Alle ore 16.00 di martedì 25 agosto inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Mantova, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027 e in programma giovedì 3 settembre alle ore 18.00 allo Stadio Renzo Barbera.
Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara.
MODALITÀ D’ACQUISTO
Si ricorda che per effettuare acquisti online sulla pagina biglietteria Palermo FC sarà necessario essere registrati al sito ufficiale del Club.
Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
- PAGINA BIGLIETTERIA PALERMO FC;
- PUNTI VENDITA VIVATICKET presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera).
DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI
Curva Nord (inferiore e superiore) – 10 euro
Gradinata (inferiore e superiore) – 15 euro
Tribuna Coperta (laterale, centrale e centralissima) – 20 euro
La Curva Sud non sarà inizialmente disponibile alla vendita: l’eventuale apertura è prevista al completo riempimento degli altri settori.
FASE 1 – RISERVATA AGLI ABBONATI 2026/2027 (SOLO ONLINE, dal 25/08/2026 ore 16.00 al 27/08/2026 ore 15.59)
Dalle ore 16.00 di martedì 25 agosto alle ore 15.59 di giovedì 27 agosto, gli abbonati alla stagione 2026/2027 potranno acquistare i biglietti esclusivamente online, attraverso la pagina biglietteria del Palermo FC.
La fase riservata non darà diritto alla prelazione sul posto associato all’abbonamento, ma consentirà a ogni abbonato di acquistare fino a un massimo di due biglietti (per sé e per un eventuale accompagnatore) in qualsiasi settore a scelta, prima dell’inizio della vendita libera.
Per sbloccare la vendita sarà necessario inserire un “codice coupon”.
- Per i possessori di abbonamento digitale acquistato online – il codice da inserire sarà il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 caratteri presente sul documento digitale di abbonamento 2026/27 alla voce “Sigillo Fiscale” in basso al documento);
- Per i possessori di abbonamento caricato su fidelity card: il codice da inserire sarà il numero della SIAMOAQUILE CARD su cui è stato caricato l’abbonamento 2026/27 (codice numerico di 12 cifre che inizia con “106”) + data di nascita dell’abbonato in formato ggmmaa, per un totale di 18 cifre – ESEMPIO: con fidelity 106000999999 e data di nascita 01/01/1980 – inserire 106000999999010180.
FASE 2 – VENDITA LIBERA
Giovedì 27 agosto alle ore 16.00 avrà inizio la fase di vendita libera e i biglietti potranno essere acquistati anche presso i punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale.
INFO OSPITI
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:
- essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
- presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita.