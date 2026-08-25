Palermo, ripresa la preparazione verso l’Arezzo: il report

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Dopo il successo all’esordio in campionato contro la Juve Stabia, il Palermo è tornato al lavoro nel pomeriggio a Torretta per iniziare a preparare la prossima trasferta di Serie B contro l’Arezzo, in programma domenica 30 agosto alle ore 19.00.

La seduta è iniziata con una fase di riscaldamento, seguita da un gioco di posizione. Successivamente, il gruppo è stato diviso in base al minutaggio accumulato nella gara di domenica al “Renzo Barbera”.


I calciatori maggiormente impegnati nel match vinto 1-0 contro la Juve Stabia hanno svolto un lavoro aerobico, dedicato al recupero delle energie dopo la prima gara di campionato. Il resto della squadra, invece, ha disputato un test in famiglia contro la formazione Primavera.

La squadra di Filippo Inzaghi ha dunque già voltato pagina dopo i primi tre punti della stagione e guarda alla trasferta di Arezzo con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto all’esordio

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