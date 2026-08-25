Da Avellino: “Dopo l’infortunio di Fila nel mirino Shpendi del Cesena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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L’infortunio di Daniel Fila costringe l’Avellino a guardare nuovamente al mercato alla ricerca di un nuovo centravanti. Secondo quanto riportato da Sportchannel.it, tra i profili valutati dal club irpino c’è anche Cristian Shpendi, attaccante del Cesena che nei giorni scorsi è stato accostato anche al Palermo.

Quello del centravanti classe 2003 non è l’unico profilo valutato dall’Avellino. Tra le piste più ambiziose c’è quella che porta a Gabriele Artistico della Lazio, mentre resta da monitorare anche la situazione di Pedro Mendes, la cui permanenza al Modena non appare ancora del tutto definita.


Sempre secondo quanto riportato da Sportchannel.it, tra le alternative figura inoltre Cedric Gondo, attaccante svincolato che sarebbe già stato sondato dal club irpino. L’eventuale arrivo di uno dei quattro profili sarebbe legato alla necessità di colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Fila, con l’Avellino chiamato a muoversi rapidamente sul mercato.

L’interesse dell’Avellino aggiunge dunque una nuova pretendente alla corsa per Shpendi, già accostato al Palermo nelle scorse settimane. Il centravanti del Cesena potrebbe così diventare uno dei nomi più interessanti da seguire nelle ultime fasi del mercato, con il club irpino intenzionato a trovare rapidamente il sostituto di Fila.

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