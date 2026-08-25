Padova, Moro: «Felice di essere tornato a casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2026
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Luca Moro è tornato a casa. L’attaccante classe 2001, nato a Padova e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile biancoscudato, si è presentato in conferenza stampa raccontando le emozioni legate al ritorno nella sua città e le ambizioni per la nuova stagione.

«Tornare alla Guizza e rivedere gli stessi campi su cui mi allenavo da piccolo è stato emozionante. Non è un ritorno importante solamente perché sono a casa, ma perché significa tanto per me. Ho grandi aspettative e penso che questo possa essere un anno importante, un punto di partenza».


Moro ha poi ripercorso le principali esperienze vissute lontano dal Veneto: «A Catania mi sono messo in luce, mentre a Frosinone ho vissuto un’esperienza bellissima vincendo il campionato, una stagione che mi ha fatto crescere molto anche a livello personale. Allo Spezia ho capito invece che non tutte le annate possono essere positive, mentre gli anni al Sassuolo mi hanno formato sia come persona sia come calciatore. Adesso sono pronto per tornare a Padova e dare tutto».

Sulla trattativa che lo ha riportato in biancoscudato, l’attaccante ha spiegato: «È durata un po’, ma sapevo che avrei dovuto fare il ritiro con il Sassuolo. Avevo già parlato con il direttore e dato il mio ok al trasferimento. Poi sono intervenute alcune questioni societarie e ho dovuto attendere, anche se avrei voluto tornare subito».

Infine, Moro ha parlato del suo legame speciale con il Padova e di un sogno che oggi vuole trasformare in realtà: «Ho sognato con El Shaarawy quando ero un raccattapalle e ora voglio essere io quello capace di far innamorare i bambini. Quest’anno vedo un’impronta importante e sono felice di aver ritrovato questo ambiente».

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